/25 नहीं, 21 साल की उम्र में बनेंगे MP-MLA? इस राज्य की सरकार के बड़े फैसले से बदलेगी देश की राजनीति!

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार चुनावी राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र बुलाएगी. इस सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की सिफारिश की जाएगी.
मुख्यमंत्री का कहना है कि आज बड़ी संख्या में युवा देश के भविष्य को दिशा देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मौजूदा कानून उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देता. ऐसे में समय के साथ नियमों में बदलाव जरूरी है.
हैदराबाद में NEET पेपर लीक मामले के विरोध में आयोजित कैंडल लाइट मार्च को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने यह घोषणा की. उन्होंने बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह में विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा, ताकि संविधान में आवश्यक संशोधन पर विचार हो सके.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में Gen Z का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि NEET पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि नई पीढ़ी अपनी आवाज प्रभावी ढंग से उठा सकती है. रेवंत रेड्डी का दावा था कि देश की कुल आबादी में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले Gen Z युवाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत से भी कम है. उनका मानना है कि यदि 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं को सांसद और विधायक बनने का अवसर मिले, तो देश की राजनीति में नई सोच और नई ऊर्जा आएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में संशोधन कर 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, इससे युवाओं को केवल मतदाता नहीं बल्कि नीति निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा बनने का भी मौका मिलेगा.
अपने तर्क को मजबूत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कई देशों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में कम उम्र के नेताओं के शीर्ष पदों तक पहुंचने की संभावनाएं अधिक हैं. वहीं, सिंगापुर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी अपेक्षाकृत कम उम्र में सर्वोच्च राजनीतिक पदों तक पहुंचने का रास्ता खुला है.
तेलंगाना सरकार का प्रस्ताव सीधे कानून नहीं बदलेगा, लेकिन यदि विधानसभा इसे पारित करती है तो इसे केंद्र सरकार के पास सिफारिश के तौर पर भेजा जाएगा. इसके बाद संसद और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के जरिए ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु में बदलाव संभव होगा.