SIR: 22 जिले और 2208 PS... वो राज्य जहां 22 सालों से नहीं सामने आया एक भी डेथ केस!

West Bengal News: चुनाव आयोग द्वारा देश के कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी एसआईआर के काम के दौरान लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. स्क्रूटनी में इस बार ऐसा खुलासा हुआ है, जिसे देखकर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है.
West Bengal SIR: क्या ये संभव है कि किसी राज्य में एक दो नहीं, हजारों ऐसे स्टेशन हों जहां बीते 22 साल में एक भी 'मिट्टी' न उठी हो यानीं किसी भी पुरुष और महिला की मौत न हुई हो. अटपटा सा लगने वाला ये सवाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ (BLO) के सामने आया तो गवाही के रूप में आकड़े देखकर भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीते 22 सालों में ऐसे एक दो नहीं चार-चार अजीफ इत्तेफाक देखने को मिल जाएं.
ये शैतानी हकीकत है या फसाना
चुनाव आयोग ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए इस कथित डग्गामारी याने घोटाले का पर्दाफाश किया है. इस एप की वजह से पता चला कि बंगाल के 22 जिलों के कुल 2208 पोलिंग स्टेशन से एसआईआर के लिए भेजे गए 100% फॉर्म वापस आ गए. शुरुआती शिकायत दर्ज करने से पहले पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच कई बूथ पर 100% एन्युमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गए.
2208 पोलिंग स्टेशनों में गड़बड़!
एसआईआर के फॉर्म डिजिटाइज होने के बाद इसका खुलासा हुआ. चुनाव आयोग के अधिकारियों के होश तब उड़े जब उन्हें राज्य के 2208 पोलिंग बूथों में अजीब से सड़यंत्र की बू महसूस हुई. आयोग की टीम का शक तब पुख्ता हो गया जब वहां से अनकलेक्टेबल फॉर्म जीरो पाया गया. दरअसल अनकलेक्टेबल फॉर्म में 4 कैटेगरी हैं, जिनमें डेथ, डुप्लीकेट, एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर्स शामिल हैं. निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में बंगाल के 22 जिलों के 2208 पोलिंग स्टेशन में एक भी अनकलेक्टेबल फॉर्म नहीं पाया गया, जबकि ऐसा संभव नहीं कि एक भी वोटर उस 4 कैटेगरी में ना हो.
चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट
जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने सीईओ दफ्तर में इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. इसके बाद ही सीईओ मनोज अग्रवाल ने संबंधित 22 जिलों के डीईओ से रिपोर्ट मांगी है. इस खुलासे के बाद तय हो गया है कि भेड़िये की खाल ओढकर घूम रहे घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलओ एप में एडिट का ऑप्शन है, जिसके तहत एन्युमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज होने के बाद भी किसी गलती का पता चलने पर बीएलओ और ईआरओ संशोधन कर सकेंगे.
द. 24 परगना, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, बीरभूम, उ. 24 परगना, जलपाईगुड़ी, हुगली, द. दिनाजपुर, प. मेदिनीपुर
में अजीब सी स्थिति नजर आई.
