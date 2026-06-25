महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक प्री-स्कूल में 2 साल के मासूम बच्चे को एक ढाई साल के बच्चे द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह मारपीट हो रही थी, तब पूरे 15 मिनट तक उस कमरे में कोई भी शिक्षक या कर्मचारी नहीं पहुंचा. वह बच्चा तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इतने महंगे स्कूल में कोई भी शिक्षक या कर्मचारी मौजूद क्यों नहीं था? यह बड़ा सवाल इस घटना के बाद खड़ा हो गया है. इस मामले में अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और स्कूल के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी विचलित हो सकता है.
संभाजी नगर का यह प्री-स्कूल बहुत बड़ी कंपनी चलाती है. लेकिन यहां जो हुआ, उससे अब अभिभावक भी सहमे हुए हैं. इसके चलते अब हर माता-पिता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्री-स्कूल में उनके बच्चे सुरक्षित हैं?
संभाजी नगर के पेशे से वकील बोरसे दंपति का दो साल का बेटा इस स्कूल के प्ले-ग्रुप में पढ़ता था. इस स्कूल में दूसरे एक छात्र ने उस मासूम बच्चे की पिटाई कर दी. अब मारपीट करने वाला दूसरा बच्चा भी खुद एक बच्चा ही है, इसलिए उसकी कितनी गलती है, यह एक अलग विषय है. लेकिन कम से कम इतने छोटे बच्चों के कमरे में किसी शिक्षक या अन्य कर्मचारी का हाजिर होना बेहद जरूरी है.
"Horrifying Preschool Assault in Chhatrapati Sambhajinagar: 23-Month-Old Toddler Beaten & Bitten for 30 Minutes as Staff Absent"
Toddler Brutally Attacked by Another Child at CIDCO Preschool; No Staff Present
Chhatrapati #Sambhajinagar, (#Aurangabad) Maharashtra - In a deeply… pic.twitter.com/wg8MvGQAGn
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 25, 2026
मगर दुर्भाग्य से, यहां कोई भी मौजूद नहीं था. एक छात्र दूसरे को पीट रहा था, जिसे पीटा जा रहा था वह रो रहा था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था. लेकिन फिर भी शिक्षकों और कर्मचारियों के कानों तक एक भी आवाज नहीं गई. आखिरकार पंद्रह मिनट बाद कोई आया और जैसे-तैसे इस मासूम को छुड़ाया गया.
यह मासूम बच्चा अब अस्पताल में इलाज करा रहा है. उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं, खून जमने (clots) के निशान हैं और इतना ही नहीं, बल्कि दांत से काटने के भी निशान हैं. इस बच्चे के माता-पिता ने भी सवाल उठाया है कि 'दूसरे बच्चे को छोड़िए, लेकिन स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा था?' और वे स्कूल के खिलाफ पुलिस में गए, जहां उन्होंने मामला दर्ज कराया है. बच्चे की मां का आरोप है कि घटना के बाद स्कूल ने इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की.
मां के मुताबिक, स्कूल ने सीसीटीवी फुटेज देने से भी इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बच्चे के पिता का कहना है कि इस मामले में स्कूल ने उन्हें 10 लाख रुपये का ऑफर दिया और कहा कि मामला यहीं खत्म कर दें. लेकिन पिता का कहना है कि वे इस मामले में आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे.
इस मामले में स्कूल का पक्ष जानने के लिए जब Zee News वहां पहुंचा तो स्कूल पर ताला लटका हुआ था. स्कूल के बोर्ड पर लिखे फोन नंबर पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह फोन भी किसी ने नहीं उठाया. इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि अभिभावकों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.