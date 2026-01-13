'इस चेहरे से डॉक्टर कैसे बनोगी'? रंग-रूप पर ताने, लेट आने पर क्लास में बेइज्जती, 6 लेक्चरर्स ने कर दिया जीना नरक? डेंटल स्टूडेंट ने दी जान

Lecturers harassment over skin-colour dental student: बेंगलुरु के एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली 23 साल की यशस्विनी की मौत ने सबको झकझोर दिया है. वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, घर की इकलौती बेटी थी, मां-बाप की आंखों का तारा. लेकिन कॉलेज में कुछ लेक्चरर्स ने उसके जीने को इतना मुश्किल कर दिया कि उसने 8 जनवरी को फांसी लगाकर जान दे दी. अब मां ने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. Times of India में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेंटल स्टूडेंट यशस्विनी बी की आत्महत्या का मामला अब पूरी तरह विवादों से घिर गया है. लड़की अपने कमरे में फांसी से लटकी मिली थी. शुरुआती तौर पर पुलिस ने इसे सामान्य मौत माना था, लेकिन मां की नई शिकायत के बाद केस नया मोड़ ले चुका है.

मां का आरोप- लेक्चरर्स ने किया मानसिक शोषण

छात्रा की मां जी. प्रमिला के मुताबिक, उनकी बेटी पिछले एक साल से कॉलेज में लगातार अपमान का सामना कर रही थी. शिकायत में लिखा गया है कि 6 लेक्चरर्स जिसमें डॉ. अनमोल, डॉ. अल्बा, डॉ. शबाना, डॉ. फैका, डॉ. सिंधु और डॉ. सुष्मिनी अक्सर यशस्विनी के रंग-रूप पर ताने मारते थे. प्रमिला ने कहा कि कई बार बेटी से सामने ही ऐसी बातें कही जाती थीं जैसे “इस चेहरे के साथ डॉक्टर कैसी बनेगी?” “तुम डॉक्टर बनने लायक दिखती भी नहीं हो.” मां के अनुसार, यह सब सुनकर बेटी कई बार रोते हुए घर आती थी.

मामूली देरी पर क्लास में बेइज्जती, ड्रेसिंग पर ताने

शिकायत में बताया गया है कि यशस्विनी क्लास में कुछ मिनट लेट हो जाती थी तो पूरा क्लास उसके सामने डांट सुनता था. ड्रेसिंग स्टाइल पर टिप्पणियां की जाती थीं. मां का कहना है कि लेक्चरर्स उसे टारगेट करने लगे थे और सेमिनार में भी जान-बूझकर कम मार्क्स दिए जाते थे. इस बात ने धीरे-धीरे लड़की का आत्मविश्वास खत्म कर दिया.

आखिरी दिन क्या हुआ था?

8 जनवरी के एक दिन पहले उसकी तबीयत खराब थी और आंख में दर्द के कारण वह कॉलेज नहीं गई. अगले दिन जब वह कॉलेज गई तो कथित तौर पर उसे फिर से क्लास में सबके सामने डांटा गया. लेक्चरर्स ने उससे दवाइयों तक का हिसाब पूछा. मां का दावा है कि यह अपमान यशस्विनी से सहा नहीं गया और उसने घर आकर कमरे में खुदकुशी कर ली.

सुसाइड नोट मिला, पर मां ने उठाए सवाल

कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें यशस्विनी ने लिखा था कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं. लेकिन पुलिस ने नोट को FSL भेजकर हैंडराइटिंग की जांच शुरू कर दी है.मां का कहना है कि यह नोट दबाव में लिखा गया हो सकता है, क्योंकि बेटी लगातार मानसिक यातना झेल रही थी.

पुलिस ने दर्ज किया केस, 6 लेक्चरर्स पर BNS 108 में FIR

पहले दर्ज शून्य FIR को बोंम्मनहल्ली पुलिस ने अपने पास लिया है. सभी 6 लेक्चरर्स पर BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस जल्द ही शिक्षकों के बयान भी दर्ज करेगी. फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.