UP: Lakhimpur में महिला से बदसलूकी के मामले में सीओ और SHO सस्पेंड, Akhilesh Yadav बोले- सीएम के इशारे पर हुई हिंसा

लखनऊ: यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव हिंसा मामले में किरकिरी होने के बाद अब यूपी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. राज्य में अब तक चुनावी हिंसा के मामले में 24 FIR दर्ज हो चुकी हैं. साथ ही 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

जानकारी के मुताबिक लखीमपुर (Lakhimpur) में महिला प्रत्याशी रितु सिंह (Ritu Singh) से बदसलूकी के मामले में सीओ और SHO को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं महिला प्रत्याशी का पर्चा छीनने और उसका अपहरण करने के आरोपी यश वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

इन सबके बीच एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सीएम योगी पर निशाना साधा है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सीएम योगी के इशारे पर यह सारी हिंसा करवाई गई है.

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि एसपी समर्थित प्रत्याशी के साथ गुरुवार को सरेआम अभद्रता की गई. उन्होंने कहा कि अपना नॉमिनेशन करने जा रही रितु सिंह को बीजेपी के गुंडो ने पकड़ लिया और उससे नामांकन पत्र समेत कई कीमती कागजात छीन लिए गए. अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी के सीएम योगी प्रदेश में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं. समाजवादी पार्टी मांग करती है कि रितु सिंह से छीने हुए सभी कागजात वापस लौटाए जाएं.

वहीं नामांकन के वक्त अभद्रता का शिकार हुई रितु सिंह (Ritu Singh) ने कहा, 'मैं ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रही थी. तभी विरोधी प्रत्याशी रेखा वर्मा के गुंडे दौड़कर आए और मेरा पर्स छीन लिया. उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की. पुलिस वहीं मौके पर मौजूद थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की.'

I went to file my nomination, but they tore off my nomination paper. They ran off with my purse & tore my clothes. Police was on the scene & did nothing. They were Rekha Verma's goons: Ritu Singh, on misbehaviour with her during nomination filing of block pres polls in Lakhimpur pic.twitter.com/TIblmJmqq1

— ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2021