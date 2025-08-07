10वीं क्लास के वो 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...

Uttarakhand Disaster: कहते हैं कि नियति आपको होने वाली घटना के पास लेकर जाती है. ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण हमें उत्तराखंड की तबाही में दिखाई दिया. महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 60 किमी दूर स्थित मंचर का एक आवासी खुर्द गांव का एक स्कूल जिसमें साल 1990 में 10वीं क्लास के 24 सहपाठी 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए उत्तराखंड पहुंचे. उसी समय उत्तराखंड के उत्तराकाशी में बादल फटने की घटना हुई जिसमें आई भीषण बाढ़ के बाद ये सभी दोस्त लापता हो गए हैं. हालांकि इस हादसे के बाद सरकार ने ऑपरेशन जिंदगी युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है जो अभी तक जारी है. इन 24 दोस्तों में से कौन जानता था कि वो सब के सब 35 साल बाद एक दूसरे से मिलने पहुंचेंगे तो इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे.

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने मीडिया को बताया कि इस बादल फटने के बाद अचानक से आई इस तबाही में महाराष्ट्र के कम से कम 150 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है. इसी आपदा के शिकार हो गए हैं महाराष्ट्र के वो 24 दोस्त जो 35 सालों के बाद एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। आवासारी खुर्द के अशोक भोर और उनके 10वीं कक्षा के 23 पुराने दोस्त 35 साल बाद 'चार धाम यात्रा' के लिए एक साथ निकले। 1 अगस्त को मुंबई से रवाना होकर 12 अगस्त को वापसी तय थी। अशोक के बेटे आदित्य ने बताया कि सोमवार शाम 7 बजे आखिरी बातचीत हुई थी, जब वे गंगोत्री से 10 किमी दूर मामूली भूस्खलन के कारण फंसे थे। इसके बाद से उनका फोन बंद है और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा।

पुणे के एक बैचमेट ने बताया वीडियो कॉल पर हुई थी बात

लापता 24 दोस्तों के बैचमेट मल्हारी अभंग ने बताया कि आखिरी बार सोमवार दोपहर वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी. कुछ ने गंगोत्री यात्रा से जुड़े सोशल मीडिया अपडेट भी साझा किए थे. वे 5 अगस्त को उत्तरकाशी में रुके थे और 6 अगस्त को गौरीकुंड जाने वाले थे. हरिद्वार से उन्होंने एक बस बुक की थी, लेकिन उसके बाद से संपर्क पूरी तरह टूट गया है.

महाराष्ट्र के करीब 150 पर्यटक फंसे, 75 से संपर्क टूटा

राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार करीब 150 पर्यटकों में से करीब 75 से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके फोन बंद हैं या नेटवर्क से बाहर हैं। इनमें 76 मुंबई, 17 छत्रपति संभाजीनगर, 15 पुणे, 13 जलगांव, 11 नांदेड़, और अन्य जिलों से हैं। मुंबई के 61 पर्यटक सुरक्षित हैं और फिलहाल हनुमान आश्रम में ठहरे हुए हैं। राहत और संपर्क के प्रयास लगातार जारी हैं।

50-60 फुट ऊंचा मलबे का ढेर, लोगों के फंसे होने की आशंका

एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि बचाव कार्य में उन्नत उपकरणों को हवाई मार्ग से भेजना प्राथमिकता है. बुधवार को टीम सड़कों के बंद होने से आगे नहीं बढ़ पाई. धराली में 50-60 फुट ऊंचा मलबा जमा है, जिसके नीचे लापता लोगों के फंसे होने की आशंका है. आधुनिक उपकरणों से राहत दल को मलबे में दबे लोगों की तलाश में मदद मिलेगी.

