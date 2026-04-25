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Hindi Newsदेशभारत में मिली इजरायल की 10 में से खोई हुई जनजाति, ईरान युद्ध के बीच हमेशा के लिए क्यों जा रही है तेल अवीव?

भारत में मिली इजरायल की 10 में से 'खोई' हुई जनजाति, ईरान युद्ध के बीच हमेशा के लिए क्यों जा रही है तेल अवीव?

Bnei Menashe: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत से 240 लोग इजरायल पहुंचे हैं. ये लोग खुद को इजरायल की '10 खोई हुई जनजातियों' में से एक मानते हैं. ये मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के सदस्य हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 25, 2026, 08:09 AM IST
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भारत में मिली इजरायल की 10 में से 'खोई' हुई जनजाति, ईरान युद्ध के बीच हमेशा के लिए क्यों जा रही है तेल अवीव?

Bnei Menashe: अमेरिका और ईरान में भले ही सीजफायर हो गया हो लेकिन मिडिल ईस्ट की स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई है. होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और अमेरिका लगातार निगरानी कर रहा है. इधर इजरायल और लेबनान में जंग छिड़ी है. इस जंग के बीच मणिपुर और मिजोरम से 249 लोग इजरायल पहुंचे हैं. ये लोग खुद को इजरायल की '10 खोई हुई जनजातियों' में से एक मानते हैं. ये मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के सदस्य हैं. 

मेनाशे जनजाति के हैं वंशज

यह इजरायली सरकार द्वारा समुदाय के सदस्यों को दूसरी जगह भेजने का पहला बैच था. बनेई मेनाशे मणिपुर और मिजोरम के मिजो और कुकी आदिवासी समुदायों में से एक यहूदी समुदाय है, जो मानते हैं कि वे मेनाशे जनजाति के वंशज हैं. इस समुदाय के लगभग 7,000 सदस्य मणिपुर और मिजोरम के बीच रहते हैं, लेकिन कई लोग पिछले कुछ सालों में पहले ही इजरायल चले गए हैं.

इजरायल भेजने में की मदद

शावेई इजरायल ने बताया कि पिछले कुछ सालों में लगभग 4,000 बनेई मेनाशे को इजरायल भेजने में मदद की है. 2006 में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ था, जब समुदाय के 213 सदस्य मिजोरम से माइग्रेट हुए थे, इसके बाद 2007 में मणिपुर से 233 और लोग माइग्रेट हुए थे. 2018 में 400 से ज्यादा लोग माइग्रेट हुए थे.

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अलग बजट रखने की घोषणा

हालांकि, इस बैच को इजरायली सरकार के एक ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है ताकि उन्हें इजरायल में शिफ्ट किया जा सके, यह कदम इजरायली कैबिनेट ने पिछले नवंबर में उठाया था. तब इसने उनकी फ्लाइट, रहने की जगह, “कन्वर्जन क्लास”,हिब्रू लेसन और 2030 के आखिर तक समुदाय के सभी सदस्यों को ट्रांसपोर्ट करने के खर्चों को कवर करने के लिए एक स्पेशल बजट अलग रखने के फैसले की घोषणा की थी.

मेनाशे के सदस्य ने की पुष्टि

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कानून के तहत बनी मेनाशे को यहूदी नहीं माना जाता है, और इसलिए इजरायल में उनके रिलोकेशन के लिए स्पेशल ऑथराइजेशन की जरूरत थी. इजरायल में मौजूद बनी मेनाशे ऑर्गनाइजेशन, डेगेल मेनाशे के एक सदस्य ने इन सदस्यों के आने की पुष्टि की. 

और भी लोग पहुंचेगे इजरायल

ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, नए इमिग्रेंट्स को उत्तरी इजरायल के अलग-अलग हिस्सों, जैसे नोफ हागालिल और किरयात याम में बसाया जाएगा. वहीं डेगेल मेनाशे के एक बयान में कहा गया, यह तो बस शुरुआत है, आने वाले हफ्तों में दो और फ्लाइट्स से कुल 600 लोग आने वाले हैं. इसके बाद, इस साल के आखिर में 600 और आप्रवासियों के आने की उम्मीद है और यह ऑपरेशन 2030 तक लगातार जारी रहेगा. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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