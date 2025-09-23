Weather Update: कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून? जानें मौसम अपडेट

Weather Update 24th September 2025: देश के कई हिस्सों से मॉनसून पूरी तरह विदा हो चुका है लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अभी भी बारिश का दौर जारी है. कोलकाता में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश हुई है. लगातार हुई इस बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलजमाव हो गया है. बाढ़ जैसे हालात की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर गया. इसके चलते कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और कुछ को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया. यात्रियों और स्थानीय लोगों की यात्रा योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील

अनुमान है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण-पूर्व झारखंड के कई हिस्सों में अभी कुछ दिन और मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी. इसके बाद सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा और बारिश में कमी आएगी. हालांकि निचले इलाकों में जलभराव और शहरी बाढ़ की आशंका बनी रहेगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें. कोलकाता में लोग कठिनाइयों और बारिश के बावजूद हिम्मत के साथ पूजा उत्सव मना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मॉनसून विदा होने का हो सकता है ऐलान

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से मॉनसून की वापसी संभव है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी मॉनसून विदा हो सकता है. इसके साथ ही भारत मौसम विभाग इन इलाकों से मॉनसून विदा होने की औपचारिक घोषणा कर सकता है.

बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो-प्रेशर

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और लो-प्रेशर बनने की संभावना है. यह धीरे-धीरे डिप्रेशन (गहरे दबाव) में बदल सकता है. 26 सितंबर तक उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है. इसके 27 सितंबर तक तटों को पार करने की आशंका है. इसकी वजह से तटीय इलाकों में बरसात हो सकती है.

अगले 24 घंटों में इन राज्यों में हो सकती है बारिश

एजेंसी के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण बिहार, तेलंगाना, मराठवाड़ा और उत्तर-मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. सिक्किम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोकण-गोवा, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है.