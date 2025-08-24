25 अगस्त की खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?

History Of 25 August: 25 अगस्त का दिन इतिहास में हमेशा खास घटनाओं के लिए याद रखा जाता है. इस तारीख में कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं दर्ज होती हैं. लेकिन भारत के हालिया इतिहास में 25 अगस्त का दिन एक दुखद याद बनकर रह गया है. 2003 में मुंबई और 2007 में हैदराबाद में हुए दो सीरियल ब्लास्ट ने लोगों को हिला कर रख दिया. इन हमलों में कई मासूम लोगों की जान चली गई और देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. आज इन हमलों को करीब दो दशक हो चुके हैं.

25 अगस्त 2003 यह वह तारीख है, जब बम धमाके से पूरी मुंबई दहल गई. मुंबई में दोहरे कार बम विस्फोट हुए, जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 244 लोग जख्मी हो गए थे. 25 अगस्त को पहला धमाका गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा जावेरी बाजार में हुआ था. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों हमलों में काम करने का तरीका एक जैसा था. टैक्सी में बम लगाए गए थे, जो पहले से मुकर्रर वक्त पर फटे.

एक ही परिवार के तीन लोग साजिश में शामिल

यह भी पहला दर्दनाक हादसा था, जिसमें किसी परिवार के पति, पत्नी और बेटी- तीनों ही एक साजिश रचने में शामिल थे. तहकीकात हुई तो पता चला कि इन तीनों का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर से था. उस मामले में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने एक बयान में कहा था कि यह बात साबित हुई है कि मुजरिम लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हुए थे. और, यह भी साबित हुआ कि इन लोगों ने दुबई में बैठकर धमाकों की साजिश रची थी.

जबकि, मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि 25 अगस्त 2003 को मुंबई को दहलाने के लिए हनीफ ने अपनी बीवी और दो नाबालिग बेटियों के साथ टैक्सी किराए पर ली, जिससे वे गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचे. साथ में एक बैग था. लेकिन, वे वो बैग टैक्सी ड्राइवर से यह कह कर सीट पर छोड़ गया कि वे सभी खाना खाने के बाद लौट आएंगे. इसके कुछ ही देर बाद धमाके से पूरी मुंबई दहल गई.

खौफनाक पल

धमाकों के बाद की खौफनाक स्थिति थी. ये दोनों धमाके ऐसी जगह हुई थीं, जहां हर वक्त अच्छी भीड़भाड़ रहती है. धमाकों के बाद मलबा चारों तरफ बिखरा था. करीब 200 की दूरी पर ज्वेलरी शोरूम के शीशे तक चकनाचूर हो गए थे. धमाके में एक टैक्सी वाले की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा बच गया था. करीब 6 साल बाद कोर्ट ने हनीफ सईद, उसकी बीवी फहमीदा सईद और अशरफ अंसारी को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.

जब दहल उठा था निजामों का शहर हैदराबाद: 42 लोगों की मौत

अभी भारत के यह घाव ठीक से भरे नहीं थे कि 25 अगस्त को ही निजामों के शहर हैदराबाद को धमाकों से दहला दिया. वह तारीख भी 25 अगस्त का था और साल 2007 था. यानी महज चार साल बाद ही दहशतर्गों ने फिर से बड़ा जख्म दे दिया. हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में करीब एक साथ हुए विस्फोटों में 42 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे.

हर तरफ खून ही खून

पहला धमाका लुंबिनी पार्क में खचाखच भरे लेजर शो ऑडिटोरियम में हुआ था. इसके कुछ ही मिनटों बाद शहर के दूसरे हिस्से में गोकुल चाट रेस्टोरेंट में बड़ा विस्फोट हुआ. बम फटते ही चारों तरफ लाशें बिछ गईं. हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था. जबकि, दिलसुखनगर में भी एक और बम प्लांट था, लेकिन वक्त रहते उसे सुरक्षाबलों डिफ्यूज कर दिया. इस मामले में मार्च 2009 में पहली गिरफ्तारी हुई, ठीक उसी साल जब अगस्त 2009 में मुंबई हमलों (2003) के मुजरिमों को सजा सुनाई गई थी.