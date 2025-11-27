मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. शिंदे गुट के शिवसेना विधायक निलेश राणे ने बुधवार देर रात दावा किया कि मालवण शहर में एक BJP कार्यकर्ता विजय केनावाडेकर के घर से 25 लाख रुपये नकद बरामद हुए. राणे ने स्वयं छापा मारने और कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया. राणे का आरोप है कि यह रकम मतदाताओं में पैसे बांटने के लिए रखी गई थी. उन्होंने कहा कि यह पहला ठोस सबूत है कि BJP कार्यकर्ता चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उधर, BJP नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताया है. उनका कहना है कि किसी के घर में निजी व्यवसाय से जुड़ा पैसा होना कोई अपराध नहीं है और बिना अधिकार घर में घुसकर स्टिंग ऑपरेशन करना भी कानूनन संदेह के दायरे में आता है.

रवींद्र चव्हाण पर नीलेश राणे ने साधा निशाना

शिवसेना नेता नीलेश नारायण राणे ने कहा कि कल, आप सबने देखा कि रवींद्र चव्हाण जब जिले में आते हैं तो क्या करते हैं. मालवन में एक मीटिंग थी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि मीटिंग के बाद वह क्या करेंगे... मुझे सब पता चला, और फिर सब कुछ मेरे हाथ में था. आप यह सब क्यों करते हैं? जब मैं केनवाडेकर के घर गया, तो ऑफिस के लोग डर गए. उस घर में एक डायरी है, और मुझे नहीं लगता कि एक भी बैग बचा होगा. हर दिन, उस घर से ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक बांटे जा रहे हैं. रवींद्र चव्हाण आए, और यह सब होने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Sindhudurg, Maharashtra: Shiv Sena leader Nilesh Narayan Rane says, "Yesterday, you all saw the evidence of what Ravindra Chavan does when he visits the district. There was a meeting in Malvan. I already had an idea of what he would do after the meeting… I found out everything,… pic.twitter.com/9QHc4SRVzR — IANS (@ians_india) November 27, 2025

BJP कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभी के अपने-अपने व्यवसाय होते हैं और किसी के घर में रखे पैसे को गलत ठहराना उचित नहीं है. उनका आरोप है कि राणे का यह कदम राजनीतिक बदनामी फैलाने की कोशिश है. महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों के बीच शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP में हाल के दिनों में तनाव की खबरें सामने आई हैं. बीते हफ्ते कैबिनेट बैठक में शिंदे गुट के कई मंत्रियों की अनुपस्थिति ने भी गठबंधन में मतभेदों की अटकलें बढ़ा दी थीं. हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने महायुति धर्म बनाए रखने की बात दोहराई थी. इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग और पुलिस जांच करेगी. दोनों ही पक्षों का कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उस पर सख्त कार्रवाई हो. इस बीच आपको बता दें कि निलेश राणे बीजेपी नेता नितेश राणे के भाई और नारायण राणे के बेटे हैं.