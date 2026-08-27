/सीमा पर टकराव नहीं शांति पर जोर... 2005 वाली स्थिति में लौटेंगे चीन-भारत? NSA डोभाल की बीजिंग यात्रा से क्या बदलेगा?

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बीजिंग में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के 25 वें दौर की वार्ता हुई. इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी ने हिस्सा लिया. 25वें दौर की इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया.
दरअसल, एनएसए का यह दौरा चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बुलावे पर हुआ था. भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों दिग्गजों ने इस विशेष बैठक के दौरान भारत-चीन सीमा के अहम सवाल पर खुले और गहराई से वार्ता की. इसके साथ ही दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक भरोसे को लेकर सीमा विवाद का एक राजनीतिक निवारण निकालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भारत और चीन ने अक्टूबर 2024 में कजान और अगस्त 2025 में तियानचिन की मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमतियों को लागू करने में हुई तरक्की को भी अहम माना. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों ने स्थिर स्थिति पर संतोष जताया. इसके अलावा 2005 के समझौते के तहत सीमा विवाद के समाधान के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति भी बनी.
बता दें कि भारत और चीन ने साल 2027 में एसआर की 26वीं बैठक भारत में आयोजित करने पर सहमति जताई है. चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है. हालिया बैठक में दोनों देशों की ओर से सीमा से जुड़े मामलों पर बातचीत जारी रखने और सीमा प्रबंधन को और बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी.
MEA ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा पर मौजूदा स्थिति को स्थिर करार दिया है और इस पर सतोष भी व्यक्त किया है. भारत और चीन बीच लोगों की आपसी संपर्क और सीमा पर गतिविधियों को फिर से शुरू करने की दिशा में भी प्रगति देखी गई है. इसमें सीमा पार व्यापार, निर्धारित रास्तों से सीमा पार होने वाला आवागमन और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शामिल है. इन सभी गतिविधियों को आगे भी जारी रखने की बात पर सहमति जताई है.
अपने चीन की यात्रा के दौरान अजित डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग भी मुलाकात की. ये मुलाकात स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 25वें दौर की बैठक से ठीक पहले हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ भारत-चीन के संबंधों को और अधिक मौजूद करने के तरीकों पर चर्चा हुई. (इनपुट- एएनआई)