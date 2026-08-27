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सीमा पर टकराव नहीं शांति पर जोर... 2005 वाली स्थिति में लौटेंगे चीन-भारत? NSA डोभाल की बीजिंग यात्रा से क्या बदलेगा?

भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (SR) के 25 वें दौर की वार्ता गत 25 अगस्त को हुई. ये बैठक भारत के एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 27, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:36 AM IST
सीमा पर टकराव नहीं शांति पर जोर... 2005 वाली स्थिति में लौटेंगे चीन-भारत? NSA डोभाल की बीजिंग यात्रा से क्या बदलेगा?
Image Credit: साल 2027 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की 26वें दौर की बैठक भारत में आयोजित होगी. (फोटो-एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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सीमा पर टकराव नहीं शांति पर जोर... क्या 2005 वाली स्थिति में लौटेंगे चीन-भारत?
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