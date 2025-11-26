हिमाचल, ओडिशा और...अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?

Today Weather Update: मौसम धीरे-धीरे करवट लेने लगा है. लगातार ठंड बढ़ रही है, इतना ही नहीं कहीं-कहीं पर भयानक कोहरे भी पड़ रहे हैं, इन कोहरों ने गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, उत्तर भारत के कई शहरों में सुबह-शाम गलन होने लगी है. जिसकी वजह से लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे काफी अहम हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है, जिसका असर देशभर के कई राज्यों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि इसकी चपेट में कौन-कौन से राज्य आएंगे.

चक्रवाती तूफान का पड़ेगा असर

अगले 24 घंटे के अंदर अंडमान सागर के मौसम की स्थिति अचानक बदलेगी, स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान सेन्यार टकरा सकता है. इसकी वजह से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. इसके साथ साथ बादलों के गर्जना और भारी बारिश की भी स्थिति देखी जाएगी. जिसकी वजह से कई राज्यों के मौसम में परिवर्तन आएगा.

यहां पर चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है. वहीं तूफान की वजह से भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र इन हवाओं की चपेट में आ सकते हैं.

किन राज्यों में पड़ेगा असर?

इसके अलावा विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में शीतलहर चल सकती है और इसके साथ-साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है. इसका असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, बिहार जैसे राज्यों में पड़ सकता है. अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान की बात करें तो तापमान में मामूली गिरावट आई और अधिकतम तापमान 01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा 12 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं, जिससे लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकले.

यूपी का बदलेगा मौसम

वहीं अगर हम यूपी के मौसम की बात करें तो मौसम साफ रहेगा हालांकि ठंडी हवाएं कहीं-कहीं पर चलेंगी, दिन में मौसम साफ रहेगा और शाम में हल्का कोहरा पड़ने की उम्मीद है. कहीं-कहीं पर तापमान में गिरावट आएगी और शीतलहर भी चल सकती है. इसके अलावा बता दें कि अधिकतम तापमान लगभग 24-26°C और न्यूनतम तापमान 8-11°C के बीच रहने की संभावना है, हवाएं चलने की वजह से गलन भी बढ़ेगी.