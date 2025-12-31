Advertisement
IC814: 26 साल पुरानी वो घटना जो आज भी झकझोर देती है, 7 दिन तक चला खतरनाक खेल

IC814: 26 साल पुरानी वो घटना जो आज भी झकझोर देती है, 7 दिन तक चला खतरनाक खेल

IC814 Hijack: इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें हम जब भी पढ़ते हैं तो अफसोस होता है. आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:02 AM IST
IC814: 26 साल पुरानी वो घटना जो आज भी झकझोर देती है, 7 दिन तक चला खतरनाक खेल

IC814 Hijack Story: साल 1999, 24 दिसंबर की शाम थी और काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने जैसे ही उड़ान भरी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर सबसे भयानक घटनाओं में की फहरिस्त में दर्ज होने वाली है. 190 मुसाफिर और चालक दल को लेकर उड़ान भरी यह विमान 31 दिसंबर तक चला. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

5 आतंकियों ने कर लिया हाईजैक

24 दिसंबर को शाम 4 बजे IC-814 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी. इसके बाद विमान जैसे ही भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो हथियारों से लैस पांच आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया. हाथों में हथियार लिए नकाबपोश आतंकवादी कॉकपिट में घुसे और पायलट को विमान लाहौर की तरफ ले जाने के लिए कहा. बाद में लाहौर में विमान के उतरने की अनुमति न मिलने पर उसे अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतारा गया. यहीं पर विमान में ईंधन भी भरा गया.

ईंधन भरने में देरी से आतंकवादी बौखला गए. धमकियां दी गईं कि अगर विमान जल्द नहीं उड़ा तो यात्रियों को मार दिया जाएगा. इसी दौरान आतंकियों ने यात्रियों के साथ मारपीट शुरू की और 25 वर्षीय रुपिन कत्याल को चाकू मार दिया, जिनकी बाद में मौत हो गई. इसके बाद अमृतसर से बिना ईंधन भरे विमान को उड़ाने का आदेश दिया गया. 

25 दिसंबर को कंधार पहुंचा विमान

बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों की अनुमति मिलने पर विमान लाहौर में उतरा और वहां ईंधन भरा गया. इसके बाद आतंकियों ने विमान को काबुल ले जाने का निर्देश दिया लेकिन वहां प्रवेश नहीं मिला और विमान 25 दिसंबर की तड़के दुबई के अल मिनहाद एयर बेस पर उतरा. आतंकवादियों ने दुबई में 27 यात्रियों को रिहा किया और रुपिन कत्याल का शव सौंपा. इसके कुछ घंटे बाद विमान ने फिर उड़ान भरी और 25 दिसंबर की सुबह कंधार पहुंचा, जो उस समय तालिबान के कंट्रोल में था. यहां विमान को तालिबान के सशस्त्र लड़ाकों ने घेर लिया. कंधार में यात्रियों को खाना-पानी तो मिला लेकिन विमान के अंदर हालात बदतर थे. 

क्या थीं आतंकियों की मांगें?

संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने तालिबान और आतंकियों से संपर्क कर बंधकों के साथ मानवीय व्यवहार करने की अपील की. 27 दिसंबर को भारत ने अपने वार्ताकारों और खुफिया अधिकारियों की टीम कंधार भेजी. उसी दिन बातचीत शुरू हुई. आतंकियों की मांगें लगातार बदलती रहीं. शुरुआत में उन्होंने यात्रियों की रिहाई के बदले कुख्यात आतंकी मसूद अजहर की रिहाई मांगी. फिर मांगों की सूची बढ़ती गई. आतंकियों ने यात्रियों की रिहाई के बदले 36 आतंकवादियों की रिहाई, साजिद अफगानी का शव और 20 करोड़ डॉलर नकद की मांग रखी. तालिबान ने नकद राशि और शव की मांग को गैर-इस्लामिक बताते हुए खारिज कर दिया. आखिरकार सौदा तीन नामों पर आकर रुका और ये नाम थे... मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर. 

1998 में रची गई थी साजिश

31 दिसंबर 1999 को भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह तीनों आतंकियों को लेकर कंधार पहुंचे. बदले में सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया. आतंकियों और रिहा किए गए कैदियों को तालिबान ने जाने की इजाजत दे दी. सात दिन बाद यह संकट खत्म हुआ. उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे आतंकवाद का क्रूर चेहरा बताया. जांच शुरू हुई, मुंबई से कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए. सीबीआई ने बताया कि इस अपहरण की साजिश 1998 में रची गई थी. 2008 में तीन आरोपियों को उम्रकैद हुई लेकिन ज्यादातर आरोपी और अपहरणकर्ता पाकिस्तान में छिपे बताए गए.

इस घटना पर फिल्म भी बन चुकी है

बाद में आईसी-814 विमान 1 जनवरी 2000 को भारत लौटी. 2002 में इसे सेवा से हटा दिया गया और अगले साल स्क्रैप कर दिया गया. इस भयावह घटना पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है. फिल्म का नाम भी 'IC814' रखा गया था. फिल्म की डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने की थी. फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है. 

Tahir Kamran

IC814 Hijack

