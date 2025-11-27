Weather Update: चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट

Weather Update: देशभर में इन दिनों ठंड के बीच अब चक्रवाती तूफान की भी मुसीबत देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में यह तूफान 4 राज्यों में तबाही मचा सकता है. इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलेगी. वहीं आंधी के साथ भारी बारिश होने के भी आसार हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है. बताया जा रहा है कि यह चक्रवाती तूफान सेन्यार इंडोनेशिया के तट को पार कर अब दक्षिण-पूर्व दिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है.

यहां होगी बारिश

चक्रवाती तूफान सेन्यार के खतरे के बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान-निकोबार, रायलसीमा और माहे में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है. तमिलनाडु में 28 नवंबर 2025 को 3 डेल्टा जिलों में तो वहीं 29 नवंबर 2205 को चेन्नई समेत 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा तिरुवल्लूर में भी 12-20 सेंटीमीटर की भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

चक्रवात सेन्यार की स्थिति

चक्रवात सेन्यार गहरे दबाव से तेज होकर मलक्का जलडमरूमध्य और नॉर्थईस्ट इंडोनेशिया के ऊपर बना है. यह 26 नवंबर की सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर 5.0°N और 98.0°E पर केंद्रित था. बता दें कि यह चक्रवात इंडोनेशिया के कुटा मकमुर से 100 किलोमीटर पूर्व में मलेशिया के जॉर्ज टाउन से 260 किलोमीटर वेस्ट-साउथ-वेस्ट में नानकॉरी से 600 किलोमीटर वेस्ट-साउथ-वेस्ट में और कार निकोबार से 740 किलोमीटर साउथवेस्ट में है. IMD ने 27 नवंबर 2025 तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के बनने का अंदाजा लगाया है, जिससे तमिलनाडु में बारिश बढ़ने की संभावाना है.

दिल्ली मेंम कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार 28 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 की रात तक कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दर्ज की गई. वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है. उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.