देश

Lal Qila Blast: फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह सिर्फ 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?

Red Fort Blast: यह ब्लास्ट ऐसे दिन हुआ, जब लाल किले से महज 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है. पुलिस को शुरुआती जांच में ये संदिग्ध विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:29 PM IST
Lal Qila Blast: फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह सिर्फ 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली के लिए सोमवार 10 नवंबर का दिन किसी आम दिन जैसा ही था. लोग अपने कामकाज से लौट रहे थे. चांदनी चौक की सड़कें खचाखच भरी हुई थीं. लोग शॉपिंग और खाना खाकर घूम रहे थे. तभी शाम 6 बजकर 55 मिनट पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक पर खड़ी कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

8 लोगों की मौत

धमाका इतना तेज था कि मानो धरती फट गई हो. यह धमाका हनुमान मंदिर से महज 100 दूर हुआ है. इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई है और 16 घायल हैं. घायलों की संख्या बढ़ सकती है. घटनास्थल पर मांस के लोथड़े पड़े हुए नजर आए. जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. शीशे टूट गए और उनमें आग लग गई. 

फरीदाबाद में मिला था 2900 किलो विस्फोटक

यह ब्लास्ट ऐसे दिन हुआ, जब लाल किले से महज 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है. पुलिस को शुरुआती जांच में ये संदिग्ध विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है. सोमवार सुबह से इस घर में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही है. इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फरीदाबाद में आरोपी मुजामिल ने ही ये घर किराए पर लिया था. दूसरा घर फतेहपुर तगा गांव में है, जो धौज से 4 किलोमीटर दूर है.रविवार शाम धौज से पुलिस को 360 किलो विस्फोटक मिला था. 

लिहाजा सुबह के वक्त फरीदाबाद में इतना बड़ा विस्फोटक का जखीरा मिलना और फिर उसी शाम को दिल्ली के लाल किला इलाके में ब्लास्ट होने की घटना का एक-दूसरे से कनेक्शन लगता है. यह कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, जिस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है.चश्मदीदों ने ब्लास्ट के बाद जब हादसे का मंजर बयां किया तो हर कोई हैरान रह गया. एक शख्स ने बताया, 'जब हमने एक शख्स का हाथ सड़क पर पड़ा देखा तो हम शॉक रह गए. इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. जब हम पास गए तो मांस के लोथड़े सड़क पर थे. किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ. काफी कार डैमेज हुई हैं.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

lal qila blast

