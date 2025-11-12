Advertisement
trendingNow12998942
Hindi Newsदेश

'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?

Shortest Train in India: एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग ट्रेन की सहायता लेते हैं, देशभर में कई बेहतरीन ट्रेनें चलती हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे छोटी ट्रेन कहां चलती है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 12, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?

Smallest Train Service: एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने के लिए लोग बस, ट्रेन या फ्लाइट का सहारा लेते हैं. देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेन का सफर करते हैं. कुछ लोग फ्लाइट से भी जाते हैं, फ्लाइट के जरिए सफर कम समय में पूरा हो जाता है लेकिन फ्लाइट कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, ऐसे में ट्रेन के जरिए लोग सफर करते हैं. लंबी दूरी के साथ-साथ कई ट्रेनें ऐसी हैं जो छोटे रूट के लिए बनाई गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है. जानिए भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है और ये कहां से कहां तक चलती है?

कहां चलती है छोटी ट्रेन
भारत की सबसे छोटी ट्रेन केरल में चलती है, ये केवल 9 किलोमीटर का सफर तय करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन में केवल तीन डिब्बे होते हैं और ये केवल 9 किलोमीटर का सफर तय करती है. ये ट्रेन कोचीन हार्बर टर्मिनस (सीएचटी) से एर्नाकुलम जंक्शन तक चलती है.  इस 9 किलो मीटर के  सफर में ट्रेन हरे-भरे वातावरण और खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है, जो सैलानियों को बेहद शानदार नजारा दिखाती है. 

कितने KM का है सफर?
बता दें कि ये ट्रेन 9 किलोमीटर के सफर को महज 40 मिनट में पूरा कर लेती है और एक स्टॅापेज लेती है. सबसे छोटी ट्रेन के साथ-साथ ये सबसे छोटी रेल सेवा भी है. इस ट्रेन में 300 यात्रियों की बैठने की क्षमता है. हालांकि कभी भी इसमें सीट फुल नहीं होती है. ऐसा कहा जाता है कि रोजाना 20-25 लोग ही इस ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. स्थानीय लोगों को छोड़ दें तो ये ट्रेन पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है. जो सैलानी यहां घूमने आते हैं वो इस ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सैलानियों को आता है मजा
ये ट्रेन सैलानियों को प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन अनुभव देती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों की संख्या में भारी कमी के चलते इस ट्रेन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है. हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेन बंद हो जाए, ऐसे में अगर आप केरल जाते हैं तो इस ट्रेन से सफर करना बिल्कुल भी न भूलें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Shortest Train in India

Trending news

'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...