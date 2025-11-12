'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?

Shortest Train in India: एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग ट्रेन की सहायता लेते हैं, देशभर में कई बेहतरीन ट्रेनें चलती हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे छोटी ट्रेन कहां चलती है.
Smallest Train Service: एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने के लिए लोग बस, ट्रेन या फ्लाइट का सहारा लेते हैं. देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेन का सफर करते हैं. कुछ लोग फ्लाइट से भी जाते हैं, फ्लाइट के जरिए सफर कम समय में पूरा हो जाता है लेकिन फ्लाइट कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, ऐसे में ट्रेन के जरिए लोग सफर करते हैं. लंबी दूरी के साथ-साथ कई ट्रेनें ऐसी हैं जो छोटे रूट के लिए बनाई गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है. जानिए भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है और ये कहां से कहां तक चलती है?
कहां चलती है छोटी ट्रेन
भारत की सबसे छोटी ट्रेन केरल में चलती है, ये केवल 9 किलोमीटर का सफर तय करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन में केवल तीन डिब्बे होते हैं और ये केवल 9 किलोमीटर का सफर तय करती है. ये ट्रेन कोचीन हार्बर टर्मिनस (सीएचटी) से एर्नाकुलम जंक्शन तक चलती है. इस 9 किलो मीटर के सफर में ट्रेन हरे-भरे वातावरण और खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है, जो सैलानियों को बेहद शानदार नजारा दिखाती है.
कितने KM का है सफर?
बता दें कि ये ट्रेन 9 किलोमीटर के सफर को महज 40 मिनट में पूरा कर लेती है और एक स्टॅापेज लेती है. सबसे छोटी ट्रेन के साथ-साथ ये सबसे छोटी रेल सेवा भी है. इस ट्रेन में 300 यात्रियों की बैठने की क्षमता है. हालांकि कभी भी इसमें सीट फुल नहीं होती है. ऐसा कहा जाता है कि रोजाना 20-25 लोग ही इस ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. स्थानीय लोगों को छोड़ दें तो ये ट्रेन पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है. जो सैलानी यहां घूमने आते हैं वो इस ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं.
सैलानियों को आता है मजा
ये ट्रेन सैलानियों को प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन अनुभव देती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों की संख्या में भारी कमी के चलते इस ट्रेन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है. हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेन बंद हो जाए, ऐसे में अगर आप केरल जाते हैं तो इस ट्रेन से सफर करना बिल्कुल भी न भूलें.
