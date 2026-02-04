DNA: 3 बेटियां मर गईं और संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर...किसी ने नहीं की परवाह

Ghaziabad Deaths: गाजियाबाद में जहां हादसा हुआ है, वहां से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर देश की संसद है. बजट सत्र होने की वजह से संसद में बहस का समय भी निर्धारित है. सांसद भी पहुंच रहे हैं. सभी जिम्मेदार सांसदों को गाज़ियाबाद वाली खबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उन्हें इसको लेकर सदन के अंदर विशेष चर्चा भी करनी चाहिए.
Ghaziabad Game Addiction: गाजियाबाद में जो हुआ वो एक सामाजिक और संवेदनशील ख़बर है. कहीं ना कहीं हर सौ में से 85 घरों से जुड़ा हुआ विषय है. इसपर आत्ममंथन के साथ-साथ वृहत चर्चा की आवश्यकता है और ये चर्चा हर स्तर पर होनी चाहिए.
महात्मा गांधी ने भी कहा है कि 'ईमानदार चर्चा ही सत्य और समाधान का एकमात्र रास्ता है.' गाजियाबाद में जहां हादसा हुआ है, वहां से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर देश की संसद है. बजट सत्र होने की वजह से संसद में बहस का समय भी निर्धारित है. सांसद भी पहुंच रहे हैं. सभी जिम्मेदार सांसदों को गाज़ियाबाद वाली खबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उन्हें इसको लेकर सदन के अंदर विशेष चर्चा भी करनी चाहिए. समाधान के लिए रास्ता निकालना चाहिए. लेकिन वे इसपर चर्चा नहीं कर रहे हैं. लोगों से जुडा मुद्दा उठाने के बजाय वो कर क्या रहे हैं? वे हंगामा कर रहे हैं.
सांसदों का गैरजिम्मेदाराना रवैया
कोई किसी को गद्दार कह रहा है तो कोई किसी को देश का दुश्मन घोषित कर रहा है. मौका, पैसा और समय के साथ-साथ जिम्मेदारी और विश्वास को भी एक साथ तिलांजलि दी जा रही है. इसलिए आज हम सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाले गैर जिम्मेदार सांसदों के रवैये का विश्लेषण करेंगे.
संसद में बजट पेश होने के बाद बुधवार को तीसरा दिन था. आज फिर वही हुआ, जो पिछले दो दिनों से हो रहा था. आज भी तीन बार संसद को स्थगित किया गया. प्रधानमंत्री को बोलना था, उन्होंने भी नहीं बोला. राहुल गांधी ने मंगलवार को जिस चीन वाले चैप्टर को पढ़ा था,आज भी उन्होंने उसे ही आगे बढ़ाया. संसद में आज भी सरकार की विदेश नीति को लेकर हंगामा हुआ. पहली बार सदन स्थगित होने के बाद राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बाहर प्रदर्शन कर रहे थे.
कुछ बैठे हुए सांसदों के हाथ में एक बैनर था. राहुल गांधी खड़े थे. कुछ बोल रहे थे. तभी सामने से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को आते हुए देखा. उन्हें देखते ही राहुल गांधी ने अपने सांसदों से कहा कि 'देखो मेरा गद्दार दोस्त आ रहा है'. इसपर कांग्रेस के सांसद ठहाका मारकर हंसने लगे. फिर राहुल ने रवनीत बिट्टू के सामने हाथ बढ़ाकर वही शब्द दोहराया. केंद्रीय मंत्री ने हाथ मिलाए बगैर उसी अंदाज़ में जवाब दिया.
कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहा बिट्टू का परिवार
रवनीत सिंह बिट्टू 15 साल तक कांग्रेस में रहे, तीन बार कांग्रेस के सांसद बने. उनके दादा बेअंत सिंह करीब 30 सालों तक कांग्रेस में रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे. रवनीत के परिवार की तीन पीढ़ियां पांच दशकों तक कांग्रेसी रही. कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए थे. केंद्र में मंत्री भी बनाए गए.
तभी से राहुल गांधी के साथ उनकी तल्खी है. हो सकता है कि कांग्रेस छोड़ने के कारण राहुल ने उनपर तंज किया हो लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? या किसी को भी ऐसे शब्द कहने चाहिए? बीजेपी इसको लेकर बहुत आक्रामक है. वो इसे सिख समुदाय के अपमान से जोड़ रही है.
राजनीति में इसे ही मौका कहते हैं. लगातार विदेश नीति पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को भी मौका मिल गया है. क्योंकि पिछले तीन दिनों से राहुल गांधी लगातार एक अप्रकाशित किताब के जरिए सरकार को घेर रहे हैं.
किताब को लेकर बीजेपी पर राहुल का प्रहार
पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की जिस अप्रकाशित किताब का हवाला देकर सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, आज राहुल गांधी उसी किताब की एक कॉपी लेकर आए. कैमरे के सामने किताबें दिखाई और फिर से सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए. इस पर फिर बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया.
सवाल तो ये भी है कि जो किताब छपी नहीं, वो कहां से आई? कांग्रेस का दावा है कि किताब ऑनलाइन खरीदी गई है. इसपर भी सरकार और कांग्रेस आमने सामने हैं. बुधवार को संसद के अंदर क्या बात होनी चाहिए थी? देश की सभी पार्टियों के सांसदों के लिए सबसे बड़ा विषय क्या होना चाहिए था?
थोड़ा सा समय निकालकर गेम एडिक्शन वाले विषय पर सर्वदलीय बहस कर समाधान निकालना चाहिए था. देश का भविष्य बचाने वाले विषय पर सभी दलों को चर्चा करनी चाहिए थी ताकि भविष्य सुरक्षित हो. लेकिन बहस किसपर हो रही है? ये गद्दार है, वो देशद्रोही है. एक ऐसा विषय जिसका कोई मतलब नहीं है. और बिना मतलब के ही लगातार संसद में हंगामा हो रहा है.
3 दिन में 12 बार संसद में हंगामा
पिछले तीन दिनों में लगभग 12 बार संसद के अंदर हंगामा हुआ. कम से कम 9 बार लोकसभा स्थगित की गई. हंगामे के दौरान पेपर उछाले गए. सांसद निलंबित हुए. पिछले तीन दिनों में 18 से 21 घंटे देशहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी. लेकिन सर्वदलीय चर्चा की जगह हंगामा और एकतरफा भाषण हुआ. संसद में जितना काम होना चाहिए था, उसका एक चौथाई भी नहीं हुआ. तीन दिनों में लगभग 15 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्सपेयर का नुकसान हो गया.
बर्बाद हुए 15 करोड़ रुपये से देश के हजारों स्कूलों में डिजिटल सुरक्षा और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट की कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती थीं. केरल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया एडिक्शन के खिलाफ जागरूकता के लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मतलब संसद में मात्र 3 दिनों में बर्बाद हुई राशि से पूरे देश में विज्ञापन के जरिए बच्चों को 'गेमिंग फ्रॉड' और 'स्क्रीन एडिक्शन' के प्रति सचेत किया जा सकता था. डिजिटल स्पेस के विकल्प के रूप में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'ऑफलाइन यूथ हब' बनाने का प्रस्ताव दिया है. इस बजट से कई जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा सकते थे.
चर्चा होनी जरूरी थी
लेकिन कुछ नहीं हुआ. सारा पैसा बर्बाद हो गया. पैसे की बर्बाद तो छोड़िए,हमारे देश के माननीयों ने इतने संवदेनशील और सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत तक नहीं समझी.
जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि “संसद का कार्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं पर खुलकर विचार करना है."
लेकिन जनता ने जिन्हें चुनकर संसद भेजा है, वे विचारहीन जैसा व्यवहार कर रहे हैं. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तीन बच्चे मर गए. क्यों मरे..इसका क्या समाधान हो सकता है. इसको लेकर किसी को फिक्र नहीं है. बस दिनभर एक-दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे. एक-दूसरों के लिए अपशब्द बोलते रहे. संसद स्थगित होती रही. कुल मिलाकर पिछले तीन दिनों में बजट सत्र की रस्मअदायगी हो रही है.
