/न रोक-टोक, न कोई जांच! दिल्ली में घरेलू यात्री बनकर आए 3 इटैलियन सीधे म्यूनिख पहुंचे, एयर इंडिया को 7 दिन का अल्टीमेटम

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा और पैसेंजर हैंडलिंग सिस्टम की बड़ी नाकामी सामने आई है. 3 इटैलियन नागरिक बिना किसी जरूरी इमिग्रेशन चेकिंग के दिल्ली से जर्मनी के म्यूनिख रवाना हो गए. ये पेसेंजर अमृतसर से एयर इंडिया की घरेलू उड़ान से दिल्ली पहुंचे थे, जहां से उन्हें सीधे लुफ्थांसा की अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बैठा दिया गया. तय सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर विदेशी नागरिकों के देश से बाहर जाने पर हड़कंप मच गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे सुरक्षा में भारी लापरवाही मानते हुए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है.
यह घटना 4 सितंबर की रात की है. जब तीनों इटली के नागरिक अमृतसर से एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट लेकर रात करीब 12:50 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे. इसके ठीक एक घंटे बाद, यानी रात 1:45 बजे, वे लुफ्थांसा की इंटरनेशनल फ्लाइट से जर्मनी के म्यूनिख के लिए रवाना भी हो गए. देश से बाहर जाते वक्त उनका जरूरी इमिग्रेशन चेक नहीं हुआ और वो सीधे प्लेन में बैठ गए.
मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक यात्री 'हब-एंड-स्पोक' व्यवस्था से ट्रेवल कर रहे थे. इसमें छोटे शहरों के यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट लाकर विदेश की उड़ानों से जोड़ा जाता है. इसलिए यात्रियों को अमृतसर एयरपोर्ट पर ही दिल्ली जाने का घरेलू बोर्डिंग पास और वहीं से आगे म्यूनिख जाने का अंतरराष्ट्रीय बोर्डिंग पास भी दे दिया गया.
नियमों के मुताबिक, दिल्ली पहुंचने पर इन यात्रियों को घरेलू यात्रियों से अलग कर इमिग्रेशन काउंटर पर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बजाय उन्हें गेट नंबर 39 से सीधे 'इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल' ट्रांसफर एरिया में एंट्री दे दी गई. वहां से वे सीधे डिपार्चर एरिया में पहुंच गए और बिना किसी इमिग्रेशन जांच के म्यूनिख जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इस मामले में एयर इंडिया ने सुरक्षा और संचालन के इन 5 बुनियादी नियमों को तोड़ा है.
1. बोर्डिंग पास के नियम की अनदेखी: एयर इंडिया के नियम में सिर्फ 2 तरह के बोर्डिंग पास होते हैं. घरेलू ('D') और अंतरराष्ट्रीय ('I'). मंत्रालय ने पूछा कि तय नियम से हटकर इन्हें अलग से आगे का बोर्डिंग पास कैसे मिला?
2. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अलग न करना: विमान से उतरने के बाद दोनों तरह के यात्रियों को अलग-अलग रास्तों पर भेजना जरूरी होता है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया.
3. गलत डेस्क तक पहुंच: अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर डेस्क पर सिर्फ 'I' बोर्डिंग पास वाले जा सकते हैं, घरेलू ('D') बोर्डिंग पास वाले यात्रियों को वहां जाने की छूट कैसे मिली?
4. अधिकारियों की तैनाती में लापरवाही: नियमों के मुताबिक दोनों हवाई अड्डों पर 24 घंटे नोडल अधिकारी और निगरानी टीम का होना जरूरी है, ताकि कोई गलत रास्ते से बाहर न निकल सके.
5. निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल: मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा टीम इन यात्रियों की गलत आवाजाही पर नजर रखने और उन्हें रोकने में नाकाम रही.
मंत्रालय के अनुसार,, जब तीनों यात्री देश छोड़ चुके थे, तब काफी देर बाद रिकॉर्ड और कागजों की दोबारा जांच (मैनुअल चेकिंग) के दौरान इस बड़ी गलती का पता चला. सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बेहद गंभीर बात है कि जो यात्री सिस्टम में घरेलू मुसाफिर के तौर पर दर्ज थे, वे बिना किसी अलार्म या रुकावट के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में कैसे सवार हो गए?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से पूछा है कि नियमों की अनदेखी और लापरवाही बरतने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए? एयरलाइन को जवाब देने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है. मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में जवाब न मिलने पर यह मान लिया जाएगा कि एयरलाइन के पास कोई सफाई नहीं है, जिसके बाद सीधे नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.