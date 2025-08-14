Stray dogs SC hearing: चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई जमकर दलीलें, फैसला सुरक्षित

Delhi stray dogs case Updates: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरिक्षत रखा है.
Trending Photos
Stray dogs Supreme Court hearing: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (14 अगस्त 2025) को अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह सुनवाई दिल्ली में बढ़ते कुत्तों के हमलों और रेबीज के खतरे को देखते हुए शुरू की गई थी. इस मामले को अब तीन जजों की बेंच देख रही है, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया. यह फैसला राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा मानवीय, वैज्ञानिक समाधानों की मांग के भारी विरोध के बाद आया है.यह मामला दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने के कोर्ट के पहले के व्यापक आदेश पर देशव्यापी प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने मानवीय और वैज्ञानिक समाधानों की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान जोरदार बहस
सुनवाई के शुरुआत में एसजी तुषार मेहता सबसे पहले अपनी बात रख रहे है
खबर अपडेट हो रही है
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.