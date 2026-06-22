/हर 10 में से 3 मौतें सिर्फ इस एक जगह! सरकार की इस रिपोर्ट से मचा हड़कंप, हाईवे पर जाने से पहले पढ़ें ये चेतावनी

भारत में सड़क हादसों को लेकर होने वाली चर्चा अक्सर तेज रफ्तार वाहनों, शराब पीकर ड्राइविंग या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन तक सीमित रहती है. लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े एक ऐसी तस्वीर सामने रखते हैं, जो पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2024 के बीच देश में 1.8 लाख से अधिक पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई.
इनमें लगभग 30 प्रतिशत मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्ज की गईं. यानी हर 10 में से करीब 3 पैदल यात्रियों ने हाईवे पर अपनी जान गंवाई. सड़क दुर्घटना संबंधी मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2024 के बीच औसतन हर वर्ष 30,500 से ज्यादा पैदल यात्रियों की मौत हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क पर सबसे ज्यादा जोखिम में रहने वाले लोगों में पैदल चलने वाले शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और अन्य शहरी मार्ग भी बड़ी संख्या में हादसों के केंद्र बने हुए हैं.
वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 36,526 पैदल यात्री मौतों में से लगभग 54 प्रतिशत मामलों में दोपहिया वाहनों और कारों की टक्कर शामिल थी. इन हादसों में 19,680 लोगों की जान गई. सुरक्षित फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल पार पथों की कमी इस समस्या की बड़ी वजह है. कई शहरों और सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए अलग से सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को सड़क पर ही चलना पड़ता है.
पैदल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. अदालत ने हाल ही में फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए सरकारों को स्पष्ट और सुरक्षित फुटपाथ विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैदल यात्रियों को सुरक्षित तरीके से फुटपाथ इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है.
सड़क परिवहन मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, पैदल यात्रियों की मौत के मामलों में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा. इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान है.
तमिलनाडु: 4,712 मौतें
बिहार: 4,149 मौतें
महाराष्ट्र: 3,344 मौतें
पश्चिम बंगाल: 3,241 मौतें
बड़े शहरों की स्थिति भी चिंताजनक
देश के 50 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में 2024 के दौरान 4,328 पैदल यात्रियों की मौत दर्ज की गई, जो कुल मौतों का लगभग 11.8 प्रतिशत है. हालांकि, आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि पैदल यात्रियों के लिए खतरा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य गैर-शहरी सड़कों पर भी बड़ी संख्या में लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं.
सड़क सुरक्षा मामलों से जुड़े रहे पूर्व संयुक्त सचिव अभय दामले का कहना है कि समस्या मानकों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है. उनके अनुसार, कई सड़कों की डिजाइन केवल वाहनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को शहरों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों तक भी विस्तारित करने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक अन्य मामले में अदालत के सहयोगी (Amicus Curiae) ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए स्पष्ट चेतावनी संकेत लगाए जाएं. इनमें 'Pedestrians Prohibited' या 'Pedestrians Don't Enter' जैसे बोर्ड शामिल हो सकते हैं, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके.