स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, पहली बार HAL हुई बाहर; सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला

Defence News: रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है. स्वदेशी तकनीक पर पर आधारित पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ (AMCA) प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है और इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश की मंजूरी मिली है.

दरअसल, रक्षा मंत्रालय ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA ) परियोजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है और स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी है.

इन कंपनियों को मिला प्रपोजल

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौड़ में सबसे आगे टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्ड-बेमल-डेटा पैटर्न्स कंसोर्टियम और एलएंडटी- बीईएल कंसोर्टियम जैसे दिग्गज शामिल हैं. सबसे खास बात है कि भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस चरण में शामिल नहीं किया गया है. सरकार का यह फैसला रक्षा के उत्पादन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

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क्या है इस प्रोजेक्ट की लागत?

गौरतलब है कि इस प्रजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चुनी गई कंपनी को एमसीए के पांच प्रोटोटाइप तैयार करने होंगे. बता दें कि इसके लिए आंध्र प्रदेश पुट्टपर्थी में करीब 650 एकड़ में एक नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बनाने की योजना है. यह परियोजना पूरी तरीके से सरकार की ओर से फंड की जानी है. वहीं, टेक्निकल विकास का काम डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (ADA) के तहत मिलकर किया जाएगा.

स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट

बता दें कि एएमसीए भारत का पहला स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा. इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इंटरनल वेपन बे के साथ आधुनित सेंसर सिस्टम लगाए जाने की योजना है. इस विमान के वायुसेना में शामिल होने के बाद सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी.

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