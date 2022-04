Pulwama Encounter: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, 3 आतंकियों का हुआ खात्मा

Pulwama Encounter: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में बौखलाए आतंकियों पर सुरक्षाबलों के जवान काल बनकर टूट रहे हैं. रविवार रात पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले (Pulwama Encounter) के पाहू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद सुरक्षाबलों ने वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवानों की ओर से भी जवाबी फायर किया गया. इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए.

कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार (Vijay Kumar) ने ट्वीट कर कहा, 'लश्कर-ए-तैयबा (Let) के शीर्ष कमांडर बासित का डिप्टी कहा जाने वाला आरिफ हाजार उर्फ रेहान पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया है. वह मस्जिद के सामने पुलिस निरीक्षक परवेज, एसआई अरशिद और एक मोबाइल दुकानदार की हत्या में शामिल रहा था. श्रीनगर शहर में उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं.'

Arif Hazar @ Rehan, deputy of LeT’s top cmdr (Basit) killed in PulwamaEncounter. Involved in killings of Insp Parvez infront of mosque, SI Arshid & 1 mobile shop owner in downtown. Several FIRs against him in Sgr city. Identification of other 2 terrorists yet to done:IGP Kashmir

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) April 24, 2022