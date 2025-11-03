3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, इन राज्यों में आंधी-तूफान, वज्रपात और बादल फटने से जमकर तबाही!

3 november today weather Update: सर्दी का असर पूरे देश में अब महसूस हो रहा है. नवंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने के साथ ही 3 से 7 नवंबर तक पूर्वोत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश, आंधी-तूफान व वज्रपात का अलर्ट है. असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में बाढ़-जलभराव का खतरा है. IMD ने हाई अलर्ट जारी किया है, किसान और यात्री सावधान रहें. आइए जानते हैं अगले पांच दिनों का मौसम का हाल. IMD के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, साइक्लोन 'मोंथा' के अवशेषों और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से नया सिस्टम बन रहा है. जिसकी वजह से 3 नवंबर से ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तूफान शुरू हो जाएगा. इसी तरह, पूर्वोत्तर में असम-मेघालय में 1 नवंबर से ही भारी बारिश का सिलसिला चल पड़ा है, जो अगले हफ्ते तक चलेगा. अगर आप इन इलाकों में हैं, तो छाता और रेनकोट तैयार रखें रहें.

पांच दिनों का देखें मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों के वेदर सिस्टम में खासा बदलाव दिखेगा और 5 नवंबर को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने से तापमान तेजी के साथ लुढ़केगा, जो भीषण सर्दी का बड़ा संकेत होगा. इधर, 6 नवंबर तक लगातार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के हिस्सों में मोंथा तूफान एवं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बादल छाए रहेंगे, जो झमाझम बारिश कर मौसम का मिजाज बदल देंगे. 4 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बादलों की आवाजाही रहेगी एवं हल्की हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जाएगी. अगले सप्ताह से मौसम साफ रहने पर सुबह घना कोहरा छाएगा और ठंडी का सितम शुरू होगा.

मोंथा का क्या है हाल?

आईएमडी ने मोंथा तूफान के कमजोर होने पर अगले 48 घंटों तक पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी. इस दौरान सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने एवं हल्की से मध्यम से बारिश का अलर्ट है. लिहाजा, खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहना होगा.

किन राज्यों में जमकर कहर, नाम लिख लीजिए

IMD की रिपोर्ट की माने तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान में जमकर बारिश का कहर हो सकता है. खासकर गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में 12-20 सेमी तक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा. गुजरात में तो हालात पहले से ही खराब हैं. IMD ने कहा, यहां 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, पेड़ उखड़ सकते हैं. पूर्वोत्तर में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का डर है, तो ट्रैवलर्स सतर्क रहें. किसानों के लिए भी मुसीबत बनी हुई है. रबी की फसल बोने में देरी हो सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाएगा

एक नया पश्चिमी विक्षोभ, जो एक प्रमुख शीतकालीन मौसम प्रणाली है, 3 नवंबर की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की उम्मीद है. आईएमडी ने 3 से 5 नवंबर के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर पड़ेगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने, बूंदाबांदी और अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है. इससे उत्तर भारत में शीत ऋतु से पहले के मौसम की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे प्रदूषण से भरे आसमान और हल्की गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी.

क्या करें बचाव के लिए?

बारिश से बचना मुश्किल है, लेकिन नुकसान कम जरूर किया जा सकता है. घर से बाहर निकलते वक्त मौसम ऐप चेक करें. बिजली के तारों से दूर रहें, क्योंकि वज्रपात का खतरा ज्यादा है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है है.