3 साल की नंदिनी खेल रही थी, कुत्तों ने काफी दूर तक उसे घसीटा और नोच कर मार डाला

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आवारा कुत्तों ने फिर एक मासूम पर हमला बोला. आपको बता दें कि पहले राजधानी (Bhopal) में कुत्तों ने एक मासूम पर हमला किया था और अब धार जिले (Dhar District) में तो कुत्तों ने एक मासूम की जान ही ले ली. पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) ने बच्ची की मौत पर सरकार (Government) को घेरा है.

तीन साल की बच्ची पर बोला हमला

बताया गया है कि धार जिला मुख्यालय (Dhar District Headquarters) से सात किलो मीटर दूर स्थित पाडल्या गांव में तीन साल की आदिवासी बच्ची नंदिनी खेल रही थी तभी कुत्तों (Dogs) ने उस पर हमला (Attack) बोल दिया. कुत्तों ने यह हमला तब किया जब नंदिनी अपने भाई और बहन के साथ खेल रही थी. बता दें कि कुत्तों ने काफी दूर तक उसे घसीटा. इस मासूम की कुछ देर बाद ही मौत (Death) हो गई.

सीएम ने अपनाए थे सख्त तेवर

आपको बताते चलें कि लगभग 20 दिन पहले राजधानी (Bhopal) में भी एक मासूम पर कुत्तों ने हमला बोला था. उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने सख्त तेवर अपनाए थे. लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना हो गई और इस बार तो मासूम की जान ही चली गई.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ (Former Chief Minister And State President of Congress Kamal Nath) ने धार में एक मासूम को कुत्तों द्वारा नोच लिए जाने पर ट्वीट कर कहा है कि शिवराज जी, पिछली एक जनवरी को भोपाल के बागसेवनिया क्षेत्र में एक चार साल की मासूम बच्ची पर कुत्ते के हमला करने की दर्दनाक घटना (Traumatic Event) हुई थी. अब प्रदेश के धार के ग्राम पाडलिया में 3 साल की मासूम बच्ची नंदनी को इसी प्रकार कुत्तों ने नोच डाला और बच्ची की दुखद मौत हो गई. यह घटना बेहद दर्दनाक है.

