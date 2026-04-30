जिस तानाशाह हिटलर से दुनिया थर-थर कांपती थी, गांधी जी ने 'प्रिय मित्र' लिखकर क्यों आगाह किया था?

आज 30 अप्रैल है. इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया था. 30 अप्रैल को ही जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर की मौत हुई थी. दुनिया से यहूदियों का नामोनिशान मिटाने का ख्वाब देखने वाले इस तानाशाह ने 1945 में आज ही के दिन सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मार ली थी. उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने भी आत्महत्या कर ली थी. यह संयोग ही है कि एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश किंग चार्ल्स के सामने कह दिया कि अगर अमेरिका नहीं होता, तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते. जब हिटलर की बात चली है, तो बापू के उन पत्रों का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जो उन्होंने युद्ध के समय लिखे थे. गांधी जी ने समय रहते हिटलर को आगाह किया था. अगर वह मान जाता तो उसका दुखद अंत नहीं होता.

जी हां, गांधी जी ने हिटलर को डेढ़ साल के भीतर दो पत्र लिखे थे. दोनों पत्र वर्धा (तत्कालीन मध्य प्रांत) से भेजे गए थे. आगे पढ़िए बापू ने लेटर में क्या लिखा था. पहला लेटर 23 जुलाई 1939 का है. बापू ने लिखा- ''प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी. हालांकि, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब-किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो.''

गांधी ने आगे लिखा- ''यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है. क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच-विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे ? - आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी''

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गांधी जी के दूसरे लेटर में तीखी बात

हिटलर को गांधीजी का दूसरा पत्र वर्धा से ही 24 दिसंबर 1940 को लिखा गया. इसमें बापू ने लिखा- ''हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है. जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं. यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए "करने या मरने" का तरीका है. इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाशशास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता के चरमबिंदु पर पहुंचा दिया है.''

'कुछ ऐसा नहीं छोड़ रहे, जिस पर तुम्हारा देश गर्व करे'

गांधी जी ने लिखा कि मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है. अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा. आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं, जिस पर उन्हें गर्व होगा. वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो. अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूं. - हृदय से आपका मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी.