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300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग; 'बिसि बेले बाथ' के लिए लगती लाइनें

Bisi Bele Bath Dish: भारत में कई सारी सीक्रेट डिश खाने को मिलती हैं. उनमें से 300 साल पुरानी 'बिसि बेले बाथ' भी है, जिसके पीछे एक बड़ा राज्य दीवाना हो चुका है. वहां पर सुबह से ही स्नैक्स को खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 17, 2026, 04:23 AM IST
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300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग; 'बिसि बेले बाथ' के लिए लगती लाइनें

How is Bisi Bele Bath Made: भारत अपनी खान-पान की विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर आपको हर राज्य में ऐसी कोई न कोई स्पेशल डिश मिल जाएगी, जो उस राज्य की खास पहचान होती है. अपनी खान-पान की स्पेशल सीरीज में हम आपको ऐसी ही भारतीय डिशेज से अवगत करवा रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए देश-विदेश से पर्यटक उन राज्यों में पहुंचते हैं. ऐसी ही डिश 'बिसि बेले बाथ' है, जिसे नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने में कभी भी खाया जा सकता है. 

इसे हमेशा गरमा-गर्म परोसना जरूरी होता है, ठंडा होने पर उसका जादू आधा रह जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की यह प्रिय वेजिटेरियन डिश कहां मिलती है? चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं. 

इस राज्य में मिलती है शानदार डिश

बिसि बेले बाथ नाम की यह डिश कर्नाटक में मिलती है. इसे कर्नाटक का राजसी स्वाद भी कहा जाता है. यह गर्मागर्म, मसालेदार, खट्टे-मीठे-तीखे चावल होता है. जिसमें दाल, रंग-बिरंगी सब्जियां और घी की खुशबू घुली हुई है. एक चम्मच घी डालते ही स्वाद की ऐसी बारिश होती है कि जीभ नाच उठती है. इस डिश को कर्नाटक की आत्मा और भारत की प्रिय डिश भी माना जाता है. 

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कन्नड़ भाषा में 'बिसि' का मतलब गर्म, 'बेले' का अर्थ दाल और 'बाथ' का मतलब गीला और खिचड़ी जैसा पकवान. यानी सीधे शब्दों में कहें तो गर्म दाल चावल. माना जाता है कि इस डिश का जन्म मैसूर पैलेस की रसोई में हुआ था. करीब 300 साल पहले महाराजा की रसोइयों ने इसे बनाया गया. दो सदी तक यह डिश सीक्रेट रेसिपी के रूप में राजघरानों तक सीमित रही. इसके बाद जब यह आम लोगों तक पहुंची तो पूरे कर्नाटक में छा गया.

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल

इस डिश में आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों और मसालों का इस्तेमाल करके पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाया जाता है. आज की तारीख में यह सिर्फ घरों और टिफिन सेंटर्स ही नहीं, बल्कि शादियों, उत्सवों और बेंगलुरु के पांच-सितारा होटलों तक में सेलेब्रिटी डिश बन चुकी है. 

बिसि बेले बाथ बनाने में थोड़ा समय लगता है. सबसे पहले तुअर की दाल और चावल को अलग-अलग या साथ पकाया जाता है. इसके बाद तमरिंद का पानी, गुड़ और खास बिसि बेले बाथ पाउडर मिलाया जाता है. यह पाउडर ही इस डिश का असली हीरो होता है. इस पाउडर में धनिया, चना दाल, उड़द दाल, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल, नारियल और कई गुप्त मसाले भुने शामिल होते हैं. 

लाखों लोग करते हैं पसंद

इसके बाद डिश में बीन्स, पत्ता गोभी, बैंगन, आलू, मटर, ड्रमस्टिक जैसी सब्जियां डालकर अच्छे से उबाला जाता है. अंत में घी का तड़के के साथ उसमें सरसों, करी पत्ता, काजू, हींग और सूखी लाल मिर्च मिलाई जाती है. ऊपर से पापड़ डालकर लोगों को परोसा जाता है. उसका स्वाद ऐसा कि एक प्लेट खाकर भी मन नहीं भरता! 

यह डिश टेस्टी तो है ही, सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स घी मिलते हैं. शाकाहारी लोगों के लिए यह परफेक्ट डिश होती है. बेंगलुरु में जगह-जगह खुले स्टॉलों में इस डिश को खाने के लिए सुबह 8 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है. कई परिवारों में हर रविवार को 'बिसि बेले बाथ डे' मनाया जाता है. यह शुद्ध शाकाहारी, पौष्टिक और पूरा भोजन माना जाता है.  लिहाजा अगर आप कभी कर्नाटक घूमने का प्लान बनाएं तो इस डिश को खाना न भूलें. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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