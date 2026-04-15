महिलाओं को 33% आरक्षण पर क्या बदलेगा; किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब

पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी और मजबूत होगी. आइए बताते हैं इसको लेकर लोगों के जेहन में उठने वाले सवाल और उनके जवाब...
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13 अप्रैल को विज्ञान भवन में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के भविष्य को लेकर एक अहम संकेत दिया. मोदी सरकार देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है. महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 16 अप्रैल को तीन अहम विधेयक संसद में पेश किए जाने वाले हैं. पीएम के अनुसार, यह निर्णय न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी नई मजबूती देगा. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य विधानसभाओं से लेकर संसद तक, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जो सपना दशकों से देखा जा रहा था, अब वह साकार होने वाला है. पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद लोगों के जेहन में क्या सवाल उठ रहे होंगे? आइए हम आपको बताते हैं वो सवाल और उनके जवाब...
प्रश्नः नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) क्या है? जिसको लेकर हाल में पीएम मोदी ने देश महिलाओं को लिखा था पत्र
उत्तरः यह अधिनियम संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून है.
प्रश्नः'महिला आरक्षण विधेयक' के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तरः इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.
प्रश्नः इस अधिनियम को 'नारी शक्ति वंदन' क्यों कहा जा रहा है?
उत्तरः यह अधिनियम देश की महिलाओं के सम्मान और उनकी शक्ति को समर्पित है.
प्रश्नः क्या इस कानून के तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा?
उत्तरः हां, इस कानून के लागू होने से कुल सीटों में से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित है.
प्रश्नः देश में कब से लागू हो रहा है 'महिला आरक्षण विधेयक'?
उत्तरः देश में इस कानून को परिसीमन और जनगणना के बाद 2029 तक लागू होने की उम्मीद है.
प्रश्नः इस आरक्षण को कितने वर्षों के लिए लागू किया जाएगा?
उत्तरः देश की महिलाओं को सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए सरकार ने इसे 15 वर्षों के लिए प्रभावी किया है, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
प्रश्नः इस विधेयक के तहत लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं?
उत्तरः लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33 फीसदी (एक-तिहाई) सीटें देश की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.
प्रश्नः क्या इस विधेयक के तहत यह आरक्षण राज्यसभा में भी लागू होगा?
उत्तरः नहीं, ये विधेयक सिर्फ लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए लागू है. इसको राज्यसभा या विधान परिषद के लिए लागू नहीं किया जाएगा.
प्रश्नः इससे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तरः यह कानून भारतीय राजनीति को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. अगर ये सही तरीके से लागू हो गया, तो यह न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करेगा बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूती देगा.
प्रश्नः महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किसने किया?
उत्तरः इस बिल का विरोध किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया, साल 2023 में इस बिल पर पक्ष-विपक्ष सहित सभी सियासी दलों ने अपनी सहमति जताई.
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