Advertisement
trendingNow13179294
Hindi Newsदेशमहिलाओं को 33% आरक्षण पर क्या बदलेगा; किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब

महिलाओं को 33% आरक्षण पर क्या बदलेगा; किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब

पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी और मजबूत होगी. आइए बताते हैं इसको लेकर लोगों के जेहन में उठने वाले सवाल और उनके जवाब...

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला आरक्षण से जुड़े सवाल और उनके जवाब (Photo- PM Modi)
महिला आरक्षण से जुड़े सवाल और उनके जवाब (Photo- PM Modi)

13 अप्रैल को विज्ञान भवन में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के भविष्य को लेकर एक अहम संकेत दिया. मोदी सरकार देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है. महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 16 अप्रैल को तीन अहम विधेयक संसद में पेश किए जाने वाले हैं. पीएम के अनुसार, यह निर्णय न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी नई मजबूती देगा. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य विधानसभाओं से लेकर संसद तक, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जो सपना दशकों से देखा जा रहा था, अब वह साकार होने वाला है. पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद लोगों के जेहन में क्या सवाल उठ रहे होंगे? आइए हम आपको बताते हैं वो सवाल और उनके जवाब...

प्रश्नः नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) क्या है? जिसको लेकर हाल में पीएम मोदी ने देश महिलाओं को लिखा था पत्र
उत्तरः यह अधिनियम संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून है.

प्रश्नः'महिला आरक्षण विधेयक' के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तरः इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

प्रश्नः इस अधिनियम को 'नारी शक्ति वंदन' क्यों कहा जा रहा है?
उत्तरः यह अधिनियम देश की महिलाओं के सम्मान और उनकी शक्ति को समर्पित है.

प्रश्नः क्या इस कानून के तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा?
उत्तरः हां, इस कानून के लागू होने से कुल सीटों में से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित है.

प्रश्नः देश में कब से लागू हो रहा है 'महिला आरक्षण विधेयक'?
उत्तरः देश में इस कानून को परिसीमन और जनगणना के बाद 2029 तक लागू होने की उम्मीद है.

प्रश्नः इस आरक्षण को कितने वर्षों के लिए लागू किया जाएगा?
उत्तरः देश की महिलाओं को सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए सरकार ने इसे 15 वर्षों के लिए प्रभावी किया है, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है.

प्रश्नः इस विधेयक के तहत लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं?
उत्तरः लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33 फीसदी (एक-तिहाई) सीटें देश की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

प्रश्नः क्या इस विधेयक के तहत यह आरक्षण राज्यसभा में भी लागू होगा?
उत्तरः नहीं, ये विधेयक सिर्फ लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए लागू है. इसको राज्यसभा या विधान परिषद के लिए लागू नहीं किया जाएगा.

प्रश्नः इससे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तरः यह कानून भारतीय राजनीति को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. अगर ये सही तरीके से लागू हो गया, तो यह न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करेगा बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूती देगा.

प्रश्नः महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किसने किया?
उत्तरः इस बिल का विरोध किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया, साल 2023 में इस बिल पर पक्ष-विपक्ष सहित सभी सियासी दलों ने अपनी सहमति जताई.

यह भी पढ़ेंः  850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PM Modiparliament

Trending news

महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल