35 लाख यूजर्स और 6 लाख से अधिक सारथी... 'भारत टैक्सी' मोबिलिटी के क्षेत्र में कैसे बनी क्रांति; एक कहानी

भारत सरकार की ओर से लॉन्च की गई भारत टैक्सी सेवा मोबिलिटी के क्षेत्र में एक क्रांति साबित हो रही है. भारत टैक्सी से जुड़े ड्राइवरों (सारथियों)की मासिक आय में 25% से 30% तक की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि यात्रियों को औसतन 15% सस्ता और पारदर्शी किराया मिल रहा है.
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Bharat Taxi: आज के आधुनिक परिवेश में गुजरात की सड़कों पर एक नई डिजिटल क्रांति दौड़ रही है. इसका नाम भारत टैक्सी है. भले ही आपको यह एक सामान्य ऐप या ऑनलाइन टैक्सी सेवा लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह पीएम नरेंद्र मोदी के सहकार समृद्धि के सपनों को साकार कर रहा है.
ये उन सारथियों की कहानी है, जो अब किसी भी कंपनी के एक सामान्य कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि इस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के खुद मालिक हैं. इसी साल 5 फरवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस पहल को लॉन्च किया था और अब यह टेक्नॉलोजी और मानवीय गरिमा के संगम का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है.
भारत टैक्सी के चेयरमैन और अमूल के एमडी जयेन मेहता इस बदलाव को एक बड़ी क्रांति के रूप में देखते हैं. उनका कहना है कि भारत टैक्सी ने ड्राइवर-ओन्ड मॉडल को धरातल पर उतारकर यह सुनिश्चित किया है कि राइड की 100% कमाई बिना किसी कटौती के सीधे ड्राइवर्स तक पहुंचे. आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव के रूप में उभरकर न केवल सारथियों की गरिमा बहाल कर रही है, बल्कि 'सहकार से समृद्धि' के विजन को वैश्विक स्तर पर एक नया बेंचमार्क दे रही है.
मोबिलिटी सेक्टर में अब तक सारथियों की सबसे बड़ी त्रासदी भारी-भरकम कमीशन और अनिश्चित आय रही है. लेकिन 'भारत टैक्सी' ने इस पुराने ढर्रे को ध्वस्त कर दिया है. यहां कोई बिचौलिया या कॉर्पोरेट नहीं है, बल्कि सारथी ही इस कोऑपरेटिव के स्टेकहोल्डर्स हैं. इसका सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है. इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद एक औसत सारथी की मासिक आय में 25% से 30% तक का उछाल आया है. यह आंकड़ा केवल कमाई नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की खुशहाली का दस्तावेज है जो अब पारंपरिक एग्रीगेटर मॉडल से बाहर निकल रहे हैं.
भारत टैक्सी केवल सारथियों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ‘पैसेंजर एक्सपीरियंस’ को भी एक नया आयाम दिया है. जहां निजी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स में ‘डायनेमिक प्राइसिंग’ के कारण किराए में अनिश्चितता बनी रहती है, वहीं भारत टैक्सी ने किराया संरचना को स्थिर और पारदर्शी रखा है. इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिल रहा है, जिन्हें औसतन 15% तक कम किराया देना पड़ रहा है.
गुजरात में 1 लाख सहित देशभर में 6 लाख से अधिक सारथियों और 35 लाख+ ऐप डाउनलोड्स के साथ 'भारत टैक्सी' तेजी से एक मजबूत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बन रही है. अहमदाबाद और सूरत में शानदार सफलता के बाद, अब वडोदरा कंपनी के विस्तार का अगला प्रमुख केंद्र है. अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए कंपनी 'बिलो द लाइन' (BTL) रणनीति के तहत आईटी पार्क, हाउसिंग सोसायटी और एयरपोर्ट जैसे अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में सीधे यूजर्स से जुड़कर इसे एक जन-केंद्रित ब्रांड बना रही है.
सुरक्षा और तकनीक के बेजोड़ तालमेल का प्रमाण गुजरात पुलिस के साथ इसका सीधा SOS इंटीग्रेशन है, जो यात्रियों और सारथियों के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है. इतना ही नहीं, सोमनाथ और द्वारकाधीश जैसे पावन तीर्थ स्थलों के लिए समर्पित रूट कनेक्टिविटी ने भारत टैक्सी को केवल शहरी परिवहन तक सीमित न रखकर, श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसे का सारथी भी बना दिया है.
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