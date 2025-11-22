Naxal Surrender: हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका

37 Naxal Surrender in Hyderabad: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में हिडमा का करीबी कोय्याडा सम्बैयाह जिसे आज़ाद के नाम से जाना जाता है वो भी शामिल है. आजाद मुलुगु जिले का मूल निवासी हैं. वो पिछले 31 सालों से अंडरग्राउंड था.
Naxal Leader Surrender: देश के प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के 37 सदस्यों ने एक साथ हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में हिडमा का करीबी कोय्याडा सम्बैयाह जिसे आज़ाद के नाम से जाना जाता है वो भी शामिल है. आजाद मुलुगु जिले का मूल निवासी हैं. वो पिछले 31 सालों से अंडरग्राउंड था. इन नक्सलियों के पास से 8 बंदूकें, एक एके-47 और बहुत सारा गोला-बारूद बरामद किया गया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 25 महिला नक्सली शामिल थीं.
तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये हाल के वर्षों में नक्सल संगठन को सबसे बड़े झटकों में से एक है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में उनके तीन बड़े नेता भी शामिल हैं. जिनके नाम कोय्याडा सम्बैयाह उर्फ आज़ाद, अप्पासी नारायण उर्फ रमेश और मुचाकी सोमाडा उर्फ एर्रा हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सभी नक्सली आंध्र-तेलंगाना बार्डर और दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थे और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे थे.
राज्य सरकारी की अपील से प्रभावित होकर नक्सलियों ने लिया फैसला
DGP ने आगे बताया कि सरेंडर करने वाले 37 कैडरों ने ये फैसला मिलकर लिया था. नक्सलियों के सरेंडर का ये फैसला उन्होंने हाल में राज्य सरकार की अपील से प्रभावित होकर लिया था. राज्य सरकार ने इन नक्सलियों से हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जीवन यापन करने की अपील की थी. डीजीपी ने आगे बताया कि लगातार ऑपरेशन, विचारधारा में मतभेद, अंदरूनी मतभेद और निरंतर आने-जाने पर रोक की वजह से पूरे इलाके में CPI (माओवादी) कमज़ोर हुआ है. स्टेट्स कमेटी के सदस्यों को 20 लाख रुपये दिए गए हैं जबकि इनाम की कुल रकम 1 करोड़ 41 लाख 5 हज़ार रुपये है. यह राशि चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए जाएंगे. इसके अलावा इन्हें आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया गया है.
कुछ दिन पहले ही मारा गया था कुख्यात नक्सली हिडमा
वहीं इसके कुछ ही दिनों पहले कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा (43) को सुरक्षाबलों ने आंध्र प्रदेश में ढेर कर दिया था. हिडमा पर कम से कम 26 बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप था. साल 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का मास्टरमाइंड अकेले हिडमा था. सुकमा का जन्म सन 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती इलाके में हुआ था. वह PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बना था और सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा.
