Advertisement
trendingNow13014459
Hindi Newsदेश

Naxal Surrender: हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका

37 Naxal Surrender in Hyderabad: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में हिडमा का करीबी कोय्याडा सम्बैयाह जिसे आज़ाद के नाम से जाना जाता है वो भी शामिल है. आजाद मुलुगु जिले का मूल निवासी हैं. वो पिछले 31 सालों से अंडरग्राउंड था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Naxal Surrender: हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका

Naxal Leader Surrender: देश के प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के 37 सदस्यों ने एक साथ हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में हिडमा का करीबी कोय्याडा सम्बैयाह जिसे आज़ाद के नाम से जाना जाता है वो भी शामिल है. आजाद मुलुगु जिले का मूल निवासी हैं. वो पिछले 31 सालों से अंडरग्राउंड था. इन नक्सलियों के पास से 8 बंदूकें, एक एके-47 और बहुत सारा गोला-बारूद बरामद किया गया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 25 महिला नक्सली शामिल थीं.

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये हाल के वर्षों में नक्सल संगठन को सबसे बड़े झटकों में से एक है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में उनके तीन बड़े नेता भी शामिल हैं. जिनके नाम कोय्याडा सम्बैयाह उर्फ आज़ाद, अप्पासी नारायण उर्फ रमेश और मुचाकी सोमाडा उर्फ एर्रा हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सभी नक्सली आंध्र-तेलंगाना बार्डर और दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थे और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे थे. 

राज्य सरकारी की अपील से प्रभावित होकर नक्सलियों ने लिया फैसला
DGP ने आगे बताया कि सरेंडर करने वाले 37 कैडरों ने ये फैसला मिलकर लिया था. नक्सलियों के सरेंडर का ये फैसला उन्होंने हाल में राज्य सरकार की अपील से प्रभावित होकर लिया था. राज्य सरकार ने इन नक्सलियों से हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जीवन यापन करने की अपील की थी. डीजीपी ने आगे बताया कि लगातार ऑपरेशन, विचारधारा में मतभेद, अंदरूनी मतभेद और निरंतर आने-जाने पर रोक की वजह से पूरे इलाके में CPI (माओवादी) कमज़ोर हुआ है. स्टेट्स कमेटी के सदस्यों को 20 लाख रुपये दिए गए हैं जबकि इनाम की कुल रकम 1 करोड़ 41 लाख 5 हज़ार रुपये है. यह राशि चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए जाएंगे. इसके अलावा इन्हें आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ दिन पहले ही मारा गया था कुख्यात नक्सली हिडमा
वहीं इसके कुछ ही दिनों पहले कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा (43) को सुरक्षाबलों ने आंध्र प्रदेश में ढेर कर दिया था. हिडमा पर कम से कम 26 बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप था. साल 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का मास्टरमाइंड अकेले हिडमा था. सुकमा का जन्म सन 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती इलाके में हुआ था. वह PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बना था और सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा.

यह भी पढ़ेंः सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

MaoistHidma

Trending news

'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
kerala news in hindi
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
Maoist
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
nirav modi
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट