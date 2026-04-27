रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म, महाराष्ट्र की घटना ने चौंकाया

Maharashtra News: महाराष्ट्र से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है. जरा सोचिए कि क्या बिरयानी खाने के बाद अगर तरबूज का सेवन किया जाए, तो किसी की मौत हो सकती है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पायधुनी इलाके से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है. दावा किया जा रहा है कि मुंबई में पायधुनी इलाके में रहने वाले अब्दुल्ला डोकडिया और उनके परिवार की मौत बिरयानी खाने के बाद तरबूज के सेवन से हुई. हालांकि, इस मामले में लोगों की अलग-अलग राय है.

दरअसल, पूरा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के चार लोग घर में मृत मिले. शुरुआती जांच में पाया गया कि परिवार ने पिछली रात को बिरयानी का सेवन किया था और देर रात तरबूज खाया था. मृतकों में अब्दुल्ला डोकडिया (40), उनकी पत्नी नसरीन (35) और उनकी दो बेटियां आयशा (16), जैनब (13) शामिल हैं. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

बिरयानी के बाद खाया तरबूज और हो गई मौत

पुलिस के मुताबाकि, परिवार के सदस्यों और पांच और संबंधियों ने 25 अप्रैल को रात में करीब 9 बजे बिरयानी खाई थी. ठीक उसी रात 1 बजे के करीब परिवार के लोगों ने तरबूज का सेवन किया. इसके बाद अगले दिन यानी 26 अप्रैल की सुबह 5-6 बजे के करीब परिवार से सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई. सभी ने दस्त लगने और उल्टी होने की शिकायत की. इसके बाद तुरंत पास में चिकित्सक के पास पहुंचे. यहां पर उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ.

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फूड प्वाइजनिंग को लेकर जांच जारी

जब शुरूआती परामर्श से कोई लाभ नहीं हुआ, इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया. प्रारंभिक जांच में फूड प्वाइजनिंग की शिकायत सामने आई है. प्रकरण की जांच कर रही पुलिस ने खाने के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. अब इस परिवार के सभी सदस्यों की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है. (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया)

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