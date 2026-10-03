महाराष्ट्र में 'महा'कोहराम, कर्ज में डूबे अन्नदाता; 7 दिन में 4 किसानों ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र के अकोला से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां बीते सात दिनों में चार किसानों ने अपनी जान दे दी है.भीषण सूखे के बाद कर्ज में डूबे किसान परेशान हैं और सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं.
इस साल महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश हुई है. किसान सिंचाई के अभाव में फसलों के सूख जाने से परेशान हैं. बीते सात दिनों में गाजीपुर के सतीश पटोंड, सिंदखेड़-मोरेश्वर के देवीदास डाबेराव, खापरखेड़ के गणेश भोकरे और सुकोडा के संतोष नेमाडे ने खुदकुशी कर ली. सूख चुके इस कुएं में कूदकर सुकोडा के संतोष ने खुदकुशी कर ली. गांववालों का कहना है कि संतोष बीते तीन-चार दिनों से तनाव में थे. कर्ज लेकर संतोष ने करीब दो एकड़ में सोयाबीन की खेती की थी. बारिश नहीं होने के कारण सोयाबीन की फसल सूख गई, जिसके बाद संतोष कर्ज चुकाने के लेकर तनाव में थे और इसी तनाव ने उनकी जान ले ली.
महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश हुई है. अकोला जिले में सोयाबीन की फसल सूख चुकी है. कपास में उम्मीद के मुताबिक फूल नहीं आए हैं. मवेशियों के लिए चारे नहीं मिल रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रहे.किसानों को तत्काल आर्थिक मदद दे.
भारत में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जो देश भर में ऐसे सभी मामलों का लगभग 40% है. 2024 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में खेती-बाड़ी से जुड़े कुल 15,179 लोगों ने आत्महत्या की. इनमें किसान और खेतिहर मजदूर शामिल हैं.
इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 6,093 आत्महत्याओं की जानकारी मिली. यानी राज्य में हर दिन औसतन 17 किसानों की मौत हुई. मतलब लगभग हर डेढ़ घंटे में एक मौत. आंकड़ों के हिसाब से, भारत में किसानों की लगभग हर दूसरी या तीसरी आत्महत्या महाराष्ट्र में होती है.
NCRB की भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं (2024) टाइटल वाली रिपोर्ट से पता चला है कि उस साल देश में सभी कैटेगरी में कुल 1,70,746 आत्महत्याएं दर्ज की गईं. इनमें से 10,546 किसान और खेती करने वाले मजदूर थे, जबकि 4,633 लोग खेती से जुड़े कामों में लगे थे. इस तरह खेती-बाड़ी से जुड़े लोगों की कुल आत्महत्याओं की संख्या 15,179 हो गई, जो भारत में हुई सभी आत्महत्याओं का 11.24% है.
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 4,741 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए. इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम थे.
भारत में आकस्मिक मौतों की सबसे ज्यादा संख्या भी महाराष्ट्र में दर्ज की गई है. साल 2024 में यहां 75,807 मामले सामने आए, जो देश भर में हुई सभी आकस्मिक मौतों का 16.2% थे, जबकि राज्य की आबादी देश की कुल आबादी का 9.1% है.
उत्तर प्रदेश, जहां भारत की 17% आबादी रहती है, वहां 42,987 आकस्मिक मौतें (9.2%) दर्ज की गईं और वह दूसरे नंबर पर रहा. इसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, बिहार और हरियाणा का नंबर रहा.
आकस्मिक मौतों में सड़क दुर्घटनाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा (42%) था. इसके बाद अन्य दुर्घटनाएं (16.2%), डूबने (8.6%), गिरने (5.7%) और जहर खाने (4.6%) से हुई मौतें शामिल थीं.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024 में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों की आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया. इनमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नगालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं.