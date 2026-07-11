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खुद को बचाएं या लाश को..., भारी बारिश से आई बाढ़ का कहर, टिन की छत पर शव संग बिताए 4 घंटे; हैरान कर देगी ये घटना

महाराष्ट्र के पालघर में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा, जब घर में प्रियजन की मौत हुई और उसी दौरान पूरा घर बाढ़ के पानी से भर गया. परिवार ने किसी तरीके से शव को टिन की छत पर पहुंचाया, जहां उन्हें भारी बारिश में 4 घंटे बैठना पड़ा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 11, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:04 PM IST
खुद को बचाएं या लाश को..., भारी बारिश से आई बाढ़ का कहर, टिन की छत पर शव संग बिताए 4 घंटे; हैरान कर देगी ये घटना

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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