/खुद को बचाएं या लाश को..., भारी बारिश से आई बाढ़ का कहर, टिन की छत पर शव संग बिताए 4 घंटे; हैरान कर देगी ये घटना

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में इस समय भारी बारिश का कहर है. कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं. पालघर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है. इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है,जिसने लोगों को हैरान कर दिया.
दरअसल, लगातार हुई बारिश के बाद पालघर में बाढ़ आ गई और लोगों के घरों में पानी घुस गया. इस दौरान एक शोक संतप्त परिवार को अपने घर के बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण कई घंटे छत पर बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा.
बता दें कि फंसे हुए परिवार के एक सदस्य की मुत्यु हो गई थी. परिवार इस दुख से उबरा भी नहीं था कि बाढ़ का पानी घर में प्रवेश करने लगा. भारी बारिश और पानी के कारण परिवार मृतक का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, इसी दौरान पानी तेजी से घर में घुसने लगा. जिस कारण परिवार के सभी सदस्य शव को लेकर टिन की छत पहुंचे.
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बारिश और बाढ़ के कारण परिवार ने करीब 4 घंटे तक शव के साथ टिन के छत पर समय व्यतीत किया. यह पूरी घटना 6 जुलाई को पालघर के देवीपाड़ा को हुई. बता दें कि 55 वर्षीय अनुस्या मनोहर लीलाका का निधन हो गया. परिवार अभी उनके निधन का शोक मना ही रहा था कि बाढ़ का पानी तेजी से उनके घर में घुसने लगा.
सबसे दुखद क्षण रहा कि परिवार एक ओर अपने प्रियजन के शव की देखभाल कर रहा था, तो दूसरी ओर वे उफनाते हुए पानी से खुद को बचा रहे थे. हालांकि, कुछ समय बाद बारिश बंद होने से जब पानी का स्तर कम हुआ, फिर परिवार ने शव का अंतिम संस्कार किया. बता दें कि देवीपाड़ा के निवासी प्रशासन से नाराज हैं. उनका दावा है कि परिवार को अभी तक प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है.