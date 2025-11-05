5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया 'राक्षस', उत्तर में बर्फीला तूफान! इन शहरों में बारिश का कहर

Aaj ka Mausam: सभी भारत के लोग सावधान रहें. मौसम विभाग ने खौफनाक अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बना कल का लो-प्रेशर एरिया अब उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में 'वेल-मार्क्ड' हो गया है. यानी अब वह एक एक खूंखार 'वेल-मार्क्ड लो-प्रेशर' राक्षस बनकर दहाड़ रहा है. यानी बारिश की तबाही का साया म्यांमार-बांग्लादेश तटों पर मंडरा रहा है और दक्षिण भारत को जलमग्न करने को भी बेताब हो सकता है. उधर उत्तर-पश्चिम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बर्फीला दानव 5 नवंबर को हमला बोलने वाला है. जिससे बर्फबारी, आंधी, बिजली की चमक और 50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाएंगी. जानें पूरी बात.

बंगाल की खाड़ी का 'जल-राक्षस'

ये लो-प्रेशर अब उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में खूंखार हो चुका है. अगले 25 घंटे में ये म्यांमार-बांग्लादेश तटों को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा. दक्षिण बांग्लादेश, आंध्र तट और दक्षिण के राज्यों में इसका असर हो सकता है. खासकर तमिलनाडु में 5-6 नवंबर को भारी बारिश का कहर हो सकता है. कुछ जगह 11 सेमी तक पानी गिर सकता है. 5-8 नवंबर तक तमिलनाडु, आंध्र-यानम, रायलसीमा में बाढ़ का खतरा हो सकता है. कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में 5-7 नवंबर तक बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है. तेलंगाना में आज 50 किमी/घंटा हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. मछुआरों को कह दिया गया है कि 5 से 9 नवंबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी में न जाएं.

उत्तर भारत: बर्फीला तूफान, बिजली की चमक

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पाकिस्तान से दहाड़ते हुए आ रहा है. 5 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 50 किमी/घंटा हवाएं अपना प्रकोप दिखा सकती हैं, बिजली की चमक और आंधी से माहौल बदल सकता है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है. हिमालय में बर्फबारी से रास्ते बंद हो सकते हैं. गाड़ियां फंस सकती है. मैदानों में हल्की बारिश लेकिन ठंड का कहर हो सकता है. न्यूनतम तापमान 2-5 डिग्री गिर सकता है, लोग ठिठुरेंगे.

IMD ने चार नवंबर के लिए क्या जारी किया अलर्ट?

भारतीय मौसम विभाग IMD ने जो अलर्ट जारी किया है. उसमें 5 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में बिजली और तेज़ हवाओं (50-50 किमी प्रति घंटे की गति) के साथ गरज के साथ तूफान और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली गिरने की संभावना है.पश्चिम भारत में 5 और 6 नवंबर को कोंकण और गोवा में और 5-6 नवंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में बिजली गिरने की संभावना है.मध्य भारत में 5 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना है.

8 नवंबर तक जानें मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत में 5 और 5 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली गिरने की संभावना है. दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 5 से 6 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 5 से 8 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है; तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा रायलसीमा में 5 से 6 नवंबर के दौरान; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 5 और 5 नवंबर को; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 5 से 7 नवंबर के दौरान; तटीय कर्नाटक में 6 और 7 नवंबर को और तेलंगाना में बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ (30-50 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है.

