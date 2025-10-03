4 से 5 F-16 और JF-17 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बहुत बड़ा बयान, जानें डिटेल्स

IAF chief AP Singh BIG reveal in Operation Sindoor: भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हवाई हमलों में 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, संभवतः F-16, ज़मीन पर ही नष्ट कर दिए गए. सिंह ने कहा कि वायुसेना ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे रडार, कमांड सेंटर, रनवे, हैंगर और एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई. उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान एक C-130 श्रेणी का विमान और संभवतः एक उच्च-मूल्य वाला निगरानी विमान भी नष्ट हुआ.

#WATCH | Delhi: On Pakistan's claim of downing IAF planes in Op Sindoor, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, "...their (Pakistan) narrative is 'Manohar Kahaniyan'. Let them be happy, after all, they also have to show something to their audience to save their… pic.twitter.com/qNc49KL5xR — ANI (@ANI) October 3, 2025

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नुकसान की डिटेल्स

राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा, "...जहाँ तक पाकिस्तान के नुकसान की बात है...हमने उनके कई हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है...इन हमलों के कारण, कम से कम चार जगहों पर रडार, दो जगहों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, दो जगहों पर रनवे क्षतिग्रस्त हुए हैं, और तीन अलग-अलग स्टेशनों पर उनके तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हुए हैं...हमारे पास एक C-130 श्रेणी के विमान के संकेत हैं...और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान, संभवतः F-16, क्योंकि वह जगह F-16 थी और उस समय जो कुछ भी रखरखाव में था, वह भी मौजूद था."

F-16 और JF 17 श्रेणी के पांच उच्च तकनीक लड़ाकू विमान नष्ट

सिंह ने कहा, "इसके साथ ही, एक SAM सिस्टम नष्ट हो गया है...हमारे पास एक लंबी दूरी के हमले के स्पष्ट सबूत हैं, जिसके बारे में मैंने 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बात की थी, जो या तो AEW&C या कोई महत्वपूर्ण विमान था, साथ ही F-16 और JF 17 श्रेणी के पांच उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान भी थे, यही हमारी प्रणाली हमें बताती है."