Maharashtra Political Crisis: '40 शव असम से आएंगे मुर्दाघर भेजे जाएंगे', बागी विधायकों पर संजय राउत का विवादित बयान

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष को लेकर संजय राउत लगातार मुखर हैं. राउत के नेतृत्व में शिवसेना के नेताओं ने विद्रोहियों पर तीखा हमला बोला है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेताओं के साथ बंद दरवाजे में बैठक की. शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन मुंबई और पुणे समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बागियों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

'40 शव असम से आएंगे'

राउत ने कहा कि मौजूदा संकट शिवसेना को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है. उन्होंने शिवेसना कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद विधायकों की संख्या की ओर इशारा करते हुए कहा, 'हमने सबक सीख लिया है कि किस पर भरोसा किया जाना चाहिए. वे ऐसे शरीर हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी है. उनका मस्तिष्क मर चुका है. 40 शव असम से आएंगे और पोस्टमॉर्टम के लिए सीधे मुर्दाघर भेजे जाएंगे.'

40 MLAs in Guwahati are living corpses, their souls are dead. Their bodies will be sent directly to the Assembly for post-mortem when they come back. They know what can happen in the fire that has been lit here: Shiv Sena leader Sanjay Raut in Mumbai pic.twitter.com/xnsBjaBmwB

— ANI (@ANI) June 26, 2022