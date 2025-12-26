लाल किले के बाहर धमाके में हुआ था 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा

Amit Shah on Red Fort blast: दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए बम धमाके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इस धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि इस विस्फोट से पहले ही 3 टन विस्फोटक पहले ही बरामद कर लिया गया था. अगर वक्त रहते ये कार्रवाई नहीं की गई होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था.

40 किलो विस्फोटक से हुआ ब्लास्ट

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को इस आतंकी नेटवर्क का क्लू मिला था. जिसके बाद से इस नेटवर्क की जांच जोरों से चल रही थी. एजेंसियों ने लाल किला धमाके से पहले कार्रवाई करते हुए 3 टन विस्फोटक बरामद कर लिया था. बाकी विस्फोटक जब्त करने के लिए कार्रवाई जारी थी. उससे पहले ही आतंकियों ने लाल किले के बाहर धमाका कर दिया. उन्होंने बताया कि इस ब्लास्ट के लिए करीब 40 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था.

10 नवंबर को किया गया था हमला

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद उमर इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता था. धमाके वाले दिन यानी 10 नवंबर को वह विस्फोटकों से भरी हुंडई i-20 कार चला रहा था. इस आतंकी हमले में 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और साजिश से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं.

अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं अरेस्ट



रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जांच कर रही एनआईए इस धमाके में अब तक 9 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है. इनमें डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल राथेर, शाहीन सईद और एक मौलवी इरफान भी शामिल हैं. बताया जाता है कि यह पूरा आतंकी नेटवर्क जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पकड़े गए 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' से जुड़ा हुआ था. इस मॉड्यूल में पढ़े-लिखे पेशेवर लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया. जिससे पुलिस को उन पर शक न हो.