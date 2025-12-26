Advertisement
trendingNow13054590
Hindi Newsदेशलाल किले के बाहर धमाके में हुआ था 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा

लाल किले के बाहर धमाके में हुआ था 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा

Latest updates on Red Fort blast: दिल्ली लाल किला धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. यह खुलासा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है. उन्होंने कहा कि इस धमाके से पहले ही 3 टन विस्फोटक जब्त कर लिया गया था वरना तबाही इससे ज्यादा हो सकती थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल किले के बाहर धमाके में हुआ था 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा

Amit Shah on Red Fort blast: दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए बम धमाके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इस धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि इस विस्फोट से पहले ही 3 टन विस्फोटक पहले ही बरामद कर लिया गया था. अगर वक्त रहते ये कार्रवाई नहीं की गई होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था. 

40 किलो विस्फोटक से हुआ ब्लास्ट

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को इस आतंकी नेटवर्क का क्लू मिला था. जिसके बाद से इस नेटवर्क की जांच जोरों से चल रही थी. एजेंसियों ने लाल किला धमाके से पहले कार्रवाई करते हुए 3 टन विस्फोटक बरामद कर लिया था. बाकी विस्फोटक जब्त करने के लिए कार्रवाई जारी थी. उससे पहले ही आतंकियों ने लाल किले के बाहर धमाका कर दिया. उन्होंने बताया कि इस ब्लास्ट के लिए करीब 40 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

10 नवंबर को किया गया था हमला

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद उमर इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता था. धमाके वाले दिन यानी 10 नवंबर को वह विस्फोटकों से भरी हुंडई i-20 कार चला रहा था. इस आतंकी हमले में 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और साजिश से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं. 

अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं अरेस्ट
 
रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जांच कर रही एनआईए इस धमाके में अब तक 9 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है. इनमें डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल राथेर, शाहीन सईद और एक मौलवी इरफान भी शामिल हैं. बताया जाता है कि यह पूरा आतंकी नेटवर्क जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पकड़े गए 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' से जुड़ा हुआ था. इस मॉड्यूल में पढ़े-लिखे पेशेवर लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया. जिससे पुलिस को उन पर शक न हो.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

delhi bomb blast newsRed Fort blast News

Trending news

लाल किला धमाके में हुआ 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा
delhi bomb blast news
लाल किला धमाके में हुआ 40 Kg विस्फोटक का इस्तेमाल, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश