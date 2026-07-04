महज 24 घंटे में बरस गया जुलाई का 40% कोटा, थम सी गई मुंबई की रफ्तार!

Mumbai rain: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने जुलाई महीने के औसत बारिश के आंकड़े का करीब 40 फीसदी हिस्सा सिर्फ एक दिन में पूरा कर दिया. वहीं पिछले चार दिनों में हुई बारिश जुलाई के पूरे महीने की औसत वर्षा का लगभग 74 फीसदी तक पहुंच गई है.
हाई टाइड और लगातार बारिश के बीच मुंबई की रफ्तार मानो थम सी गई लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवाओं पर भी बड़ा असर दिखायी दिया.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मुताबिक, 3 से 4 जुलाई के बीच 24 घंटे में शहर के अलग-अलग हिस्सों में 250 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई. यह पूरे साल की औसत बारिश का करीब 25 फीसदी और जुलाई महीने की औसत वर्षा का लगभग 40 फीसदी है. वहीं पिछले चार दिनों में मुंबई में 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो जुलाई महीने की सामान्य औसत वर्षा का करीब 74 फीसदी है.
सबसे ज्यादा बारिश उपनगर विक्रोली में दर्ज की गई, जहां पिछले 24 घंटे में 316 मिलीमीटर वर्षा हुई. यह इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे अधिक बारिश मानी जा रही है.
शनिवार दोपहर करीब 2:50 बजे समुद्र में 4.26 मीटर ऊंचा ज्वार (हाई टाइड) आने और लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भारी जलजमाव का सामना लोगों को करना पड़ा .
बीएमसी के आपदा प्रबंधन विभाग को इस दौरान पेड़ और शाखाएं गिरने से जुड़ी 103 शिकायतें मिलीं, जिनमें 18 पेड़ गिरने की घटनाएं शामिल हैं. इसके अलावा 17 घरों और दीवारों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी दर्ज की गईं. राहत की बात यह रही कि इन सभी घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
शहर के करीब 10 से अधिक निचले इलाकों में जलभराव की शिकायतें सामने आईं, वहीं भांडुप (पश्चिम) के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के पास एक निजी निर्माण स्थल पर खुदाई का हिस्सा भी धंस गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की बैरिकेडिंग कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए.
बीएमसी के मुताबिक, भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए महानगरपालिका सहित विभिन्न एजेंसियों के करीब 10 हजार अधिकारी और कर्मचारी लगातार मैदान में तैनात हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
मुंबई के साकीनाका में 61 साल के असलम इसाक शेख खुले मेनहोल में गिर गए थे. बारिश के बहाव में नीचे गटर में बह जाने के करीब तीन घंटे बाद उनका शव बरामद हुआ था.