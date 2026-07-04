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महज 24 घंटे में बरस गया जुलाई का 40% कोटा, थम सी गई मुंबई की रफ्तार!

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने जुलाई महीने के औसत बारिश के आंकड़े का करीब 40 फीसदी हिस्सा सिर्फ एक दिन में पूरा कर दिया.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 04, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:19 PM IST
महज 24 घंटे में बरस गया जुलाई का 40% कोटा, थम सी गई मुंबई की रफ्तार!
Image Credit: AI PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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