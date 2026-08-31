/बेटियों के सपनों के लिए चप्पल उतार नंगे पैर दौड़ीं 47 साल की मां, मैराथन में मारी ऐसी बाजी कि बन गईं मिसाल

महाराष्ट्र के बीड जिले की 47 वर्षीय रामाबाई रणवीर की कहानी इस बात की मिसाल है कि मुश्किल परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति के हौसले को नहीं रोक सकतीं. अंबाजोगाई की रहने वाली रामाबाई ने एक मैराथन में हिस्सा लिया और दौड़ के दौरान चप्पल फिसलने के बाद उसे उतारकर नंगे पैर दौड़ना जारी रखा. उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और 3,000 रुपये की पुरस्कार राशि जीती. रामाबाई ने तय किया है कि इस रकम का इस्तेमाल अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने में करेंगी.
पति की मौत के बाद क्या बदली जिंदगी?
रामाबाई के पति की मुंबई में एक हादसे में मौत हो गई थी. इसके बाद दोनों बेटियों की परवरिश और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने बेटियों की शिक्षा से समझौता नहीं किया. परिवार पहले खेती से जुड़े काम पर निर्भर था, लेकिन बेटियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए रामाबाई ने अंबाजोगाई की एक अकादमी में खाना बनाने का काम शुरू किया.
रामाबाई ने अपनी बड़ी बेटी का दाखिला इसी अकादमी में कराया, जहां वह रसोइया के तौर पर काम करती हैं. उनका रोजमर्रा का जीवन काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच गुजरता है. वह अकादमी में खाना तैयार करती हैं, जबकि उनकी बेटियां पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं. उनकी बड़ी बेटी पूजा पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही है और पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती है. दूसरी बेटी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रही है.
इसी दौरान एक स्थानीय संगठन ने अमृत दौड़ मैराथन का आयोजन किया. प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के तौर पर 3,000 रुपये रखे गए थे. रामाबाई ने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया. उनके लिए यह सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि बेटियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद जुटाने का एक अवसर भी था.
रामाबाई साधारण साड़ी पहनकर दौड़ में शामिल हुईं. उनके आसपास कई युवा प्रतिभागी ट्रैकसूट में दौड़ रहे थे. शुरुआत में रामाबाई ने चप्पल पहन रखी थी, लेकिन दौड़ शुरू होने के कुछ ही समय बाद चप्पल बार-बार फिसलने लगी. उन्होंने बिना समय गंवाए चप्पल हाथ में ले ली और नंगे पैर दौड़ना शुरू कर दिया.
नंगे पैर दौड़ते हुए रामाबाई को ठंडी सड़क और रास्ते में मौजूद पत्थरों का सामना करना पड़ा. साथ ही उन्हें अपनी साड़ी को संभालते हुए भी लगातार आगे बढ़ना था. इसके बावजूद उन्होंने अपनी गति बनाए रखी और दूसरे प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया. आखिरकार वह सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचीं. दर्शकों ने तालियों के साथ उनके जज्बे की सराहना की.
रामाबाई ने बताया कि दौड़ में कई महिलाएं शामिल थीं, लेकिन उनके मन में पुरस्कार जीतने का दृढ़ संकल्प था. उन्होंने कहा कि दौड़ते समय उन्हें अपनी बेटियों का भविष्य नजर आ रहा था. जीत के बाद मिलने वाली 3,000 रुपये की राशि से वह बेटियों के लिए किताबें खरीदना चाहती हैं. इस तरह पुरस्कार की रकम उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा बेटियों की शिक्षा का सहारा बन गई.
रामाबाई की बेटी पूजा ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया और दूसरा स्थान हासिल किया. पूजा ने बताया कि उसने ही अपनी मां को मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मां पहला स्थान हासिल कर लेंगी. पूजा के मुताबिक, उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में दोनों बहनों की परवरिश की और कभी हार नहीं मानी.
पूजा की पढ़ाई और मेहनत को देखते हुए अकादमी के निदेशक ने उसकी फीस माफ कर दी. रामाबाई के लिए यह भी बड़ी मदद थी, क्योंकि परिवार आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था. मां का खाना बनाने का काम और बेटियों की लगातार पढ़ाई. दोनों मिलकर इस परिवार के संघर्ष और आगे बढ़ने की कोशिश को दिखाते हैं.
रामाबाई रणवीर के लिए यह जीत सिर्फ मैराथन में पहला स्थान हासिल करने तक सीमित नहीं है. दिनभर रसोई में मेहनत कर बेटियों की पढ़ाई का खर्च जुटाने वाली मां ने दौड़ के मैदान में भी उसी उद्देश्य को अपने सामने रखा. नंगे पैर पूरी दौड़ पूरी कर 3,000 रुपये जीतना उनके लिए बेटियों की किताबों और बेहतर भविष्य की ओर एक और कदम है.