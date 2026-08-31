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बेटियों के सपनों के लिए चप्पल उतार नंगे पैर दौड़ीं 47 साल की मां, मैराथन में मारी ऐसी बाजी कि बन गईं मिसाल

महाराष्ट्र के बीड की 47 वर्षीय रामाबाई रणवीर ने चप्पल फिसलने के बाद नंगे पैर मैराथन दौड़कर पहला स्थान हासिल किया. ₹3,000 की पुरस्कार राशि से बेटियों के लिए किताबें खरीदेंगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 31, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:03 PM IST
बेटियों के सपनों के लिए चप्पल उतार नंगे पैर दौड़ीं 47 साल की मां, मैराथन में मारी ऐसी बाजी कि बन गईं मिसाल

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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