नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर गरज-चमक के साथ बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन

4 May Weather Updates: जिस समय सारा देश 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतेजार कर रहा है, उससे पहले रविवार देर रात से ही मौसम ने करवट बदली और पूरी रात धीमी-धीमी बारिश होती रही. जिससे सुबह लोगों को एक बार फिर ठंडक होने लगा.
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4 May Weather Updates: आज 4 मई 2026 को देशभर की नजरें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर थीं, हालांकि उससे पहले मौसम ने अचनाक करवट बदलकर फिर से ठंड का अहसास करा दिया है. राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में देर रात से ही तेज हवा के बारिश ने मौसम को फिर से खुशनुमा बना दिया है. राजधानी में रविवार को मौसम गर्म बना रहा और अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है.
IMD के मुताबिक सोमवार को हल्की बारिश, बिजली और बादल छाए रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है. पिछले 24 घंटों में शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई. सफदरजंग में 0.6 मिमी, पालम में 0.7 मिमी और रिज में 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड और आयानगर में बहुत हल्की बारिश हुई. तापमान की बात करें तो सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. पालम में 35.5, लोधी रोड में 35.1, रिज में 35 और आयानगर में 35.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, ये सभी सामान्य से कम हैं.
राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और कम से कम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक हीटवेव नहीं पड़ेगी और 6 मई तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बादल बने रहेंगे. इसके बाद 9 मई तक मौसम आंशिक रूप से बादलों वाला रहेगा.
ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर, बल्कि उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों में भी कई दिनों तक खराब मौसम रहने की आशंका है. क्योंकि IMD ने मध्यम वर्षा, गरज, बिजली और तेज हवाओं का पूर्वानुमान लगाया है. जम्मू-कश्मीर में 3 से 5 मई तक, हिमाचल प्रदेश में 3 से 7 मई तक और उत्तराखंड में 3 से 8 मई तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं. इस दौरान इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जाहिर की गई है.
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 3 और 6 मई को गरज और बिजली के साथ बारिश होने का अनुमान है. वहीं उत्तर प्रदेश में भी 3 से 7 मई तक छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है. इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो, यहां 3 मई और फिर 5 से 7 मई के बीच बारिश और तूफान की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.
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