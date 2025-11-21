Advertisement
Earthquake in Bangladesh: बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका में इमारतें हिलीं, घरों के छत गिरने से मचा कोहराम

Earthquake in Kolkata: बांग्लादेश के ढाका में सुबह करीब 10:40 बजे झटके बड़े पैमाने पर महसूस किए गए और पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर-पूर्व भारत सहित भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए. जानें क्या हुआ नुकसान.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 21, 2025, 12:42 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Earthquake in Bangladesh:  बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को सेंट्रल बांग्लादेश में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए है. देश की राजधानी ढाका में इमारतें झटके से हिल गईं, जिससे घबराए हुए लोग सड़कों पर आ गए. भूकंप सुबह 10:38 बजे आया, जिसका सेंटर ढाका से करीब 25 किलोमीटर (16 मील) दूर नरसिंगडी जिले के घोराशाल इलाके में था. U.S. जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि इसकी गहराई 10 किलोमीटर (6 मील) थी.

ढाका के DBC टेलीविज़न ने बताया कि बांग्लादेश की राजधानी में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई; तीन की मौत एक बिल्डिंग की छत और दीवार गिरने से हुई, और तीन की मौत ढाका में बिल्डिंग की रेलिंग गिरने से पैदल चलने वालों की हुई. इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, नरसिंगडी के पास 5.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद शुक्रवार सुबह ढाका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में तेज़ झटके महसूस किए गए.

USGS ने बताया कि भूकंप सुबह 10:08 बजे (IST) आया. ढाका में सुबह करीब 10:40 बजे झटके बड़े पैमाने पर महसूस किए गए और पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर-पूर्व भारत सहित भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए. अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है, और अधिकारियों ने कोई सलाह जारी नहीं की है. इस भूकंप से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भी धरती डोलती महसूस हुई. अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. और अधिकारियों ने कोई सलाह जारी नहीं की है.

पिछले महीने भी आया था भूकंप
पिछले महीने अक्टूबर में बांग्लादेश में 3.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया. इस तरह के हल्के भूकंप ज़्यादा तेज़ झटके पैदा करते हैं क्योंकि भूकंपीय तरंगें सतह तक कम दूरी तय करती हैं. ग्लोबल सिस्मिक डेटा के मुताबिक, दुनिया में लगभग हर 30 सेकंड में कहीं न कहीं एक भूकंप आता है, हालांकि ज़्यादातर भूकंप इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका पता नहीं चल पाता.

5.5 तीव्रता कितनी खतरनाक होती है?
डेली स्टार ने USGS के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 4.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप लगभग 6 टन TNT के बराबर एनर्जी छोड़ता है, जबकि 5.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप लगभग 200 टन के बराबर होता है. मैग्नीट्यूड में हर बढ़ोतरी के साथ एनर्जी तेज़ी से बढ़ती है: 7.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप लगभग 199,000 टन TNT के बराबर होता है, और 9.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप लगभग 99 मिलियन टन छोड़ता है, जो लगभग 25,000 न्यूक्लियर बमों के बराबर है.

बांग्लादेश में भूकंप से बहुत खतरा
बांग्लादेश तीन टेक्टोनिक प्लेटों इंडियन, यूरेशियन और बर्मा प्लेटों के बहुत एक्टिव जंक्शन पर है. इंडियन प्लेट हर साल लगभग 6 cm उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ती है, जबकि यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर हर साल लगभग 2 cm उत्तर की ओर बढ़ती है. देश कई बड़ी फॉल्ट लाइनों के पास है, जिसमें बोगुरा फॉल्ट, त्रिपुरा फॉल्ट, शिलांग पठार, डौकी फॉल्ट और असम फॉल्ट शामिल हैं, जो इसे 13 भूकंप-प्रोन ज़ोन का हिस्सा बनाते हैं. चटगांव, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और सिलहट में जैंतियापुर जैसे इलाके सबसे ज़्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं. ढाका, जहां प्रति स्क्वायर किलोमीटर 30,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है और द डेली स्टार के अनुसार, इसे दुनिया भर में भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील 20 शहरों में से एक के रूप में पहचाना गया है.

क्या करें अगर फिर आ जाएं भूकंप के झटके?
टेबल या मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपें  
खिड़की-शीशे से दूर रहें  
लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें  
बाहर खुले मैदान में जाएँ

