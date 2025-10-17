सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 1.5 किलो सोना, 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG भुल्लर के घर से मिले सामानों की लिस्ट है लंबी

DIG Harcharan Singh Bhullar: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है. एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. जिसके बाद हरप्रीत सिंह भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की. इस दौरान उनके घर से भारी मात्रा में नगदी समेत कई दूसरी चीजें बरामद की गई. जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीमों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित भुल्लर के आवास और पंजाब व चंडीगढ़ के अन्य स्थानों पर व्यापक छापेमारी की थी. 21 घंटे से ज्यादा चली इस छापेमारी में लगभग ₹5 करोड़ नकद, लगभग ₹1.9 करोड़ मूल्य के 1.5 किलो सोने के आभूषण, 15 से ज्यादा अचल संपत्तियों के दस्तावेज, एक मर्सिडीज और एक ऑडी जैसी लग्जरी कारों की चाबियां, 22 लग्जरी वॉच, 40 लीटर इंपोर्टेड शराब और एक डबल बैरल बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल और गोला-बारूद सहित कई हथियार भी बरामद किए.

भुल्लर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

इस बीच, आज चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पंजाब के उप महानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी को मेडिकल जांच पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत में पेश किया गया था उनके सह आरोपी, कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा को भी कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था.

सीबीआई अधिकारियों ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ पूरी कर ली है और इस स्तर पर आगे पुलिस हिरासत की मांग नहीं की जा रही है. सीबीआई अभियोजक ने दलील दी कि यह मामला एक सेवारत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा है और संपत्ति और नकदी बरामदगी की जांच अभी भी जारी है. भुल्लर के वकील एचएस धनोआ ने आरोपों का विरोध किया और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है. उन्होंने अदालत को बताया कि भुल्लर कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित दवा की जरूरत है. न्यायाधीश ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएं. इसके बाद अदालत ने भुल्लर और शारदा को 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उन्हें बुड़ैल जेल में रखने का निर्देश दिया.