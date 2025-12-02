Advertisement
Waqf Properties: 5 दिसंबर तक ही UMEED पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, रिजिजू बोले- नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

Waqf Properties: रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील ठुकरा दी है. रिजिजू ने कहा कि उनको वक्फ बोर्ड्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स की ओर से एक्सटेंशन को लेकर कई अनुरोध मिले हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:40 PM IST
What is New Waqf Act: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने  मंगलवार को फिर साफ किया कि UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर ही है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील ठुकरा दी है. रिजिजू ने कहा कि उनको वक्फ बोर्ड्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स की ओर से एक्सटेंशन को लेकर कई अनुरोध मिले हैं. 

उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की शिकायत या फिर वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े मुद्दे पर UMEED एक्ट रास्ता दिखाएगा और कानून के तहत स्टेकहोल्डर्स वक्फ ट्रिब्यूनल पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि मंत्रालय पारदर्शिता, जवाबदेही और पूरे देश में वक्फ मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.  

मुस्लिम समुदाय की तारीख बढ़ाने की मांग

बता दें कि लोकसभा सदस्य डॉ. मोहम्मद जावेद ने देशभर की वक्फ संपत्तियों से जुड़ी मामलों पर चिंता जताते हुए रिजिजू को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने 'उम्मीद' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है.

सांसद डॉ. जावेद ने खत में कहा है कि 5 दिसंबर 2025 की तय डेडलाइन में अब केवल चार दिन बचे हैं, लेकिन पूरे देश की ज्यादातर वक्फ संपत्तियां अभी तक पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो पाई हैं. लाखों मुतवल्लियों को तकनीकी दिक्कतों, सर्वर क्रैश और पुराने दस्तावेज अपलोड करने में हो रही परेशानियों के कारण रजिस्ट्रेशन पूरा करने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले अधिकतर मुतवल्ली अभी पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अनजान हैं. डॉ. जावेद ने यह भी कहा कि अगर अंतिम तिथि पार हो गई तो हजारों मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसों और दरगाहों का वक्फ दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. यह स्थिति समुदाय के लिए बेहद चिंताजनक और नुकसानदेह होगी.

'कम से कम 6 महीने बढ़ाई जाए तारीख'

सांसद डॉ. जावेद ने केंद्र सरकार से कहा है कि 'उम्मीद' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन कम से कम छह महीने बढ़ाई जाए ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को सुचारू रूप से शामिल किया जा सके. साथ ही उन्होंने मंत्रालय से पोर्टल की सभी तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करने, सर्वर की क्षमता बढ़ाने और अपलोडिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की है.

डॉ. जावेद ने एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिले स्तर पर हेल्प सेंटर, हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी धार्मिक स्थल को प्रशासनिक या तकनीकी वजहों से वक्फ सूची से वंचित न होना पड़े.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

