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Hindi NewsदेशIran-US War: गल्फ में फंसे हैं 18 भारतीय जहाज, 5 किलो के सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार?

Iran-US War: गल्फ में फंसे हैं 18 भारतीय जहाज, 5 किलो के सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार?

India LPG Situation: देश में ना तो एलपीजी की कमी है और ना ही पेट्रोल डीजल की. ईरान-यूएस जंग के 31वें दिन मोदी सरकार ने एक बार फिर देश की जनता के सामने असली तस्वीर पेश की. इसके अलावा 5 किलो के सिलेंडर पर भी सरकार ने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:50 PM IST
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Iran-US War: गल्फ में फंसे हैं 18 भारतीय जहाज, 5 किलो के सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार?

Iran-Israel War: ईरान-अमेरिका के युद्ध की तपिश पूरी दुनिया झेल रही है. कई देश ईंधन और एलपीजी की कमी से जूझ रहे हैं. भारत में भी कई राज्यों में एलपीजी खरीदने को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है.लेकिन मोदी सरकार बार-बार कह रही है कि देश में ना तो पेट्रोल-डीजल और ना ही एलपीजी की कमी है. 

सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा और फर्टिलाइजर मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में जरूरी सामानों पर चल रही अफवाहों को दूर करते हुए स्थिति के बारे में बताया. 

'देश में एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त'

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सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है. कुछ रिटेल आउटलेट पर पैनिक है. उनको हम बताना चाहते हैं पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है.

उन्होंने आगे कहा,'कई मंत्रालय ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए अलग-अलग ऑर्डर जारी किए हैं. एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है. दो दिन में 1 करोड़ 4 लाख की बुकिंग हुई है और 92 लाख हमने सप्लाई की है.'

सुजाता शर्मा ने कहा, अभी कुछ शिकायतें आ रही है, ब्लैक मार्केटिंग की होर्डिंग की. इस पर राज्य सरकार एक्शन ले रही है. रविवार को ढाई हजार रेड की गईं और 2 हजार सिलेंडर जब्त हुए हैं.

5 किलो के सिलेंडर पर दूर हुई कन्फ्यूजन 

जब उनसे  5 किलो सिलेंडर पर कंफ्यूजन को लेकर Zee News ने सवास किया तो सुजाता शर्मा ने कहा, '5 किलो का सिलेंडर उपलब्ध हमेशा से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रहा है. जैसे कमर्शियल सिलेंडर लेते है माइग्रेंट वर्कर 5 किलो का सिलेंडर लेते रहे हैं. इस योजना को दस साल से ज्यादा हो गए हैं.

वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'जंग के बीच पीएम मोदी की दुनिया के अलग-अलग नेताओं से बात हो रही है.28 मार्च को उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात हुई.'

उन्होंने गल्फ में भारतीयों की स्थिति के अलावा जहाजों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 18 भारतीय जहाज गल्फ इलाके में हैं, जिसमें 485 भारतीय सवार हैं. 2 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार किया है.

इसके अलावा अपर्णा शर्मा ने देश में फर्टिलाइजर्स की स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'जो हालात हैं, उनको हम रणनीतिक तरीके से डील कर रहे हैं. यूरिया का घरेलू उत्पादन प्रभावित है. 3.90 लाख टन जरूरत है, फिलहाल यूरिया की हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है. जो यूरिया यूनिट बंद हुई थीं, उन सभी में गैस सप्लाई शुरू हो चुकी है. जो यूरिया और डीएपी सप्लाई करते थे, हम उनके संपर्क में हैं. '

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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