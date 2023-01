Delhi Crime: दिल्ली में सरेआम पैर में गोली मार कर 5 लाख लूटे, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

Delhi Crime News: दिल्ली के शक्ति नगर, रूप नगर इलाके में एक शख्स के दाहिने पैरे में गोली मार कर 5 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद गई. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 माइटरसाइकिलों पर सवार चार लोगों ने सरेआम लूटपाट को अंजाम दिया.

क्या है सीसीटीवी में?

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दो बाइक पर सवार बदमाश एक अन्य बाइक पर सवार शख्स को धक्का देकर गिरा देते हैं और उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं. बैग न देने पर बदमाश पीड़ितो को बुरी तरह मारते हैं. जब यह सब हो रहा होता है तो कई गाड़ियां, बाइक सवार वहां से गुजरते हैं बल्कि कुछ गाड़ियां वहां खड़ी भी हो जाती हैं. एक कार सवार जब बदमाशों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो बदमाश उस पर पिस्तौल तान देता है. पीड़ित को बुरी तरह मारकर पांच लाख रुपये से भरा बैग लेकर भाग जाते हैं.

#WATCH | CCTV footage of January 14 from Delhi's Shakti Nagar, Roop Nagar area, where 4 people on 2 motorbikes looted a 42-year-old man by shooting at his right leg. pic.twitter.com/wv29g8Qlkf

— ANI (@ANI) January 17, 2023