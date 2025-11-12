Airport Bomb Blast Threat: '5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...

Airport Bomb Blast Call: एक तरफ दिल्ली बम धमाके की जांच चल रही है. बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो दूसरी ओर बुधवार को ई-मेल के जरिए बड़े एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ये एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद. इंडिगो के जरिए ये ई-मेल दोपहर 3 बजकर 40 मिनट से लेकर 3 बजकर 45 मिनट के बीच आया. एक कमेटी ने इस ई-मेल की जांच की, जिसमें इसे फर्जी घोषित कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि फायर ब्रिगेड को शाम 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बम मिलने की जानकरी मिली थी. जब पूरा एयरपोर्ट छान मारा गया तो यह फर्जी निकला. इंडिगो के पोर्टल पर एक ई-मेल आया था, जिसमें दिल्ली, चेन्नई के अलावा कई एयरपोर्ट्स को लेकर धमकी थी. इसक जानकारी के बाद तमाम जगहों पर जरूरी कदम उठाए गए. लेकिन कुछ नहीं मिला. यह फर्जी धमकी निकली. यह धमकी भरा ई-मेल दिल्ली में बम धमाके के दो दिन बाद आया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. ब्लास्ट के बाद पूरे देश के कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. इसके अलावा एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और मेट्रो में भी सुरक्षा कड़ी की गई है.

बम धमाके के खतरे को देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है. एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL ने कहा, 'दिल्ली में हालातों को देखते हुए एयरोर्ट पर सुरक्षा के सख्त कदम उठाए गए हैं. लिहाजा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लग सकता है. ट्रैवलर्स को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए थोड़ा पहले आएं.'

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है. यह समूह कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है. पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 डॉक्टर हैं. जांच के दौरान फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं.