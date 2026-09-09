/ओडिशा के जंगल में मिले 5 ओरंगुटान, आखिर भारत कैसे पहुंचे ये नन्हें जानवर? तस्करी की आशंका से मचा हड़कंप

भारत के अलग-अलग राज्यों में कई प्रजातियों के जानवर नजर आते हैं. कुछ की पहचान हम कर पाते हैं, कुछ हमारी समझ से परे होते हैं. लेकिन जंगल में पेड़ों के बीच अगर अचानक ऐसे पांच जानवर आपको नजर आएं, जो भारत में पाए ही नहीं जाते हों, तो हैरानी स्वाभाविक है.
दरअसल, ओडिशा के बालासोर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां पर जंगल में वन विभाग को गश्त के दौरान पांच ऑरंगुटान मिले, जिससे बाद अधकारियों के साथ स्थानीय लोगों में हलचल मच गई. सवाल यह नहीं है कि जंगल में पांच ऑरंगुटान मिले हैं, बल्कि लोग इस बात से हैरान हैं कि ये यहां पहुंचे कैसे. चूंकि, ऑरंगुटान भारत में पाए जाने वाली वन्यजीव प्रजाति नहीं है. ये सामान्यतः दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षावन में पाए जाते हैं.
इस बीच ओडिशा के बालासोर जिले में एक साथ पांच छोटे ओरंगुटान का मिलना सामान्य घटना नहीं है. बताया जाता है कि जिले के भोगराई इलाके में बादापाही गांव में इन जानवरों पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी. पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब धीरे-धीरे जानवरों की तस्वीरें प्रसारित हुईं, तो लोगों को पता चला कि यह ओरंगुटान हैं.
इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को इन पांचों ओरंगुटान का रेस्क्यू किया. अन विभाग के अधिकारियों ने पाया कि पांचों जानवरों की उम्र करीब 6 महीने से एक साल के बीच की है. इनमें तीन नर और दो मादा हैं. बता दें कि ये जानवर मुख्य तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया के सुमात्रा और बोर्निया द्वीपों के वर्षामनों में पाए जाते हैं. ऐसे में तस्करी की आशंका बढ़ने की संभावना है.
#WATCH | Five rescued Orangutans brought to Nandankanan Zoo in Bhubaneswar, kept in quarantine.
(Video source: Nandankanan Zoo) https://t.co/Yl7TEJx0cm pic.twitter.com/THuhiLpugJ
— ANI (@ANI) September 9, 2026
इन जानवरों को ओडिशा के जंगल में मिलने के बाद अधिकारियों ने संदेह जताया है कि इन पांचों ओरंगुटान को अवैध तरीके से भारत लाया गया हो. वहीं, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक प्रकाश चंद्र गोगिनेनी ने कहा कि यह तस्करी के दौरान किसी गड़बड़ी का मामला हो सकता है. हालांकि, अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं हो सकी है.
बालासोर के डीएफओ इंदलकर प्रतिक प्रकाश की ओर से बताया गया कि ये ओरंगुटाव काफी छोटे थे और अधिक चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन वह काफी सक्रिय थे. उन्हें खाने को दिया गया और रेस्क्यू करके सेक्शन ऑफिस लाया गया. अधिकारियों ने माना है कि इन जानवरों को मंगलवार सुबह या सोमवार देर शाम छोड़ा गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
हैरान करने वाली बात है कि यह नहीं पता चल सका है कि ये ओरंगुटान भारत में कहां से आए और इसके पीछे कौन है. इस मामले में तटीय इलाके में उनके प्रवेश के संभावित रास्ते को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है.
वनकर्मियों ने सभी पाचों ओरंगुटान का रेस्क्यू करके आगे की मेडिकल जांच के लिए नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भेजा है. जहां पर उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है. रेस्क्य किए गए पांचों ओरंगुटान के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है. अधिकारियों ने तटीय इलाकों में मौजूद अपनी टीम को सतर्क कर दिया है.