यूपी से पंजाब तक पांच राज्यों में सजेगा चुनावी समर, फरवरी-मार्च में 'सत्ता के सिंहासन' का दंगल!

Assembly Elections 2027: अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में सियासी फील्डिंग सेट होने लगी है. बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने कमर कसते हुए जुबानी बाण चलाने शुरू कर दिए हैं. इस बीच मोदी सरकार के एक फैसले के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में अगले साथ फरवरी से मार्च के बीच विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं.
इलेक्शन की संभावनाओं के कुछ अन्य आधारों यानी गुणा-गणित की पड़ताल करें तो चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. तीन राज्यों में एसआईआर का काम हो चुका है. बाकी दो राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है. ये काम भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है. इसलिए सुरक्षाबलों की मांग समेत अन्य काम निपटाकर आयोग जनवरी में चुनावी बिगुल बजाकर फरवरी-मार्च में वोटिंग करा सकता है.
मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च, 2027 को खत्म होगा.
गोवा में विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च, 2027 को खत्म होगा.
पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल 16 मार्च, 2027 को खत्म होगा.
उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 28 मार्च, 2027 को खत्मा होगा.
उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई. 2027 को खत्म होगा.
दरअसल इन पांचों राज्यों में 2022 में भी एक ही साथ चुनाव हुए थे. 2027 में भी इन राज्यों में एक साथ चुनाव हो सकता है. यानी आगामी चुनावों में भी चुनाव आयोग उसी पारंपरिक तरीके को अपना सकता है, जिसके तहत सबसे पहले खत्म होने वाली विधानसभा के कार्यकाल (13 मार्च) से पहले ही सभी राज्यों में चुनाव कार्यक्रम संपन्न करा लिया जाता है.
चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले कभी भी चुनाव करा सकता है. वहीं देश के चुनावी इतिहास में ये परंपरा भी रही है कि बड़े चुनावी राज्यों यानी ज्यादा आबादी वाले प्रदेशों में कई चरणों में मतदान होता आया है. इस तरह यूपी का चुनाव कार्यक्रम खींचकर सारे राज्यों के चुनाव आस-पास और एक साथ कराए जा सकते हैं. यानी वही पुराने स्टेप्स इस बार भी उठाए जा सकते हैं.
इस अनुमान के आधार पर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जनवरी 2027 में हो सकता है. देश में निर्धारित समय से भी पांच साल देरी से जनगणना हो रही है. जनगणना के काम में भी अमूनन टीचरों को लगाया जाता है. चुनावों में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षकों का होता है.
पहले देशभर में एक साथ फरवरी में जनगणना होनी थी लेकिन चुनावी राज्यों में पहले जनगणना करा लेने के केंद्र सरकार के हालिया फैसले से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव फरवरी और मार्च के बीच हो सकते हैं. क्योंकि ऐसा करके दोनों कामों में मैनपावर की उपलब्धता बनाए रखना आसान होगा.