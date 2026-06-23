/मुनाफे की भूख और धधकती मौत! देश के 5 सबसे भयानक अग्निकांड; जब बंद दरवाजों और जलती छतों के बीच घुट गईं बेगुनाह सांसें

Lucknow Coaching Fire Case: कहते हैं आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, लेकिन भारत में होने वाले बड़े अग्निकांडों के पीछे सिर्फ आग की लपटें नहीं, बल्कि व्यवस्था का वो अंधापन और भ्रष्टाचार होता है जो जीते-जागते इंसानों को मौत के कुएं में धकेल देता है. साल 1997 में दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड हो, 2004 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में मासूम बच्चों की जलकर हुई मौत हो, या फिर इसी साल 2026 में लखनऊ के कोचिंग सेंटर और दिल्ली के होटल में लगी भीषण आग, इन सभी हादसों की कहानी एक जैसी ही है. जब-जब मुनाफा कमाने के चक्कर में सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखा गया, तब-तब मासूम जिंदगियों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी. आइए आपको देश के उन 5 सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले अग्निकांडों के बारे में बताते हैं, जिनकी चीखें आज भी पूरे हिंदुस्तान को सोने नहीं देतीं.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका हर दिन की तरह छात्रों की चहल-पहल से गुलजार था. एक तीन मंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग सेंटर में सैकड़ों छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई कर रहे थे. तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत काले धुएं के गुबार में तब्दील हो गई. क्लासरूम से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे. जान बचाने की जद्दोजहद में बेबस छात्र तीसरी मंजिल की खिड़कियों से नीचे कूदने लगे. इस खौफनाक मंजर के बीच 13 मासूम छात्रों की झुलसने और चोट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे ने एक बार फिर शहर के कमर्शियल हब्स में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी.
देश की राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका मालवीय नगर जून के महीने में एक भीषण त्रासदी का गवाह बना. यहां स्थित एक बी एंड बी होटल में देर रात अचानक आग भड़क उठी. जब तक सो रहे मेहमानों को खतरे का अहसास होता, तब तक आग की लपटों ने सीढ़ियों और कॉरिडोर को अपने आगोश में ले लिया था. होटल के कमरों में फंसे लोग खिड़कियों से कूदने को मजबूर हो गए. इस भयानक अग्निकांड में कुल 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें सबसे ज्यादा झटके वाली बात यह थी कि मरने वालों में 9 भारतीयों के साथ 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के होटलों में फायर सेफ्टी ऑडिट और कड़े नियमों की कमी को उजागर कर दिया.
13 जून 1997 की वो शाम दिल्ली के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है. ग्रीन पार्क स्थित मशहूर उपहार सिनेमा में सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का पहला शो चल रहा था. हॉल खचाखच भरा था कि तभी बेसमेंट में रखे भारी ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण भीषण आग लग गई. जहरीला और गाढ़ा धुआं वेंटिलेशन के जरिए सीधे सिनेमा हॉल के अंदर भरने लगा. जब दम घुटने से परेशान लोग बाहर भागने के लिए दौड़े, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, सिनेमा प्रबंधन ने मुनाफे के लिए अतिरिक्त सीटें लगाने के चक्कर में एग्जिट गेट्स को बाहर से ताला लगा रखा था. नतीजतन, 59 लोगों ने तड़प-तड़प कर थिएटर के अंदर ही दम तोड़ दिया और 100 से अधिक लोग इस भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए.
भारत के इतिहास का सबसे वीभत्स और रूह कंपा देने वाला स्कूल अग्निकांड साल 2004 में हुआ था. सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोपहर का वक्त था और एक क्लासरूम की फूस (छप्पर) से बनी छत के नीचे 200 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. तभी पास ही के एक अस्थायी रसोईघर में बच्चों के मिड-डे मील के लिए बन रहे खाने के चूल्हे से एक चिंगारी उड़ी और उसने सीधे स्कूल की सूखी फूस की छत को पकड़ लिया. देखते ही देखते जलते हुए बांस और फूस के टुकड़े बच्चों के ऊपर गिरने लगे. बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक तंग सीढ़ी थी, जहां भगदड़ मच गई. इस दिल दहला देने वाली त्रासदी में 94 नन्हे बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिनकी चीखों ने पूरे देश को रुला दिया था.
9 दिसंबर 2011 को कोलकाता का एएमआरआई (AMRI) सुपरस्पेशलिटी अस्पताल एक बड़े श्मशान में तब्दील हो गया. जो अस्पताल लोगों को नई जिंदगी देने के लिए जाना जाता था, वही लापरवाही के कारण 89 लोगों की मौत का कुआं बन गया. अस्पताल के बेसमेंट में अवैध रूप से रखे गए भारी ज्वलनशील मटीरियल में आग लगी, जो सेंट्रल एसी डक्ट्स के जरिए तेजी से ऊपरी मंजिलों के वॉर्ड्स में फैल गई. आईसीयू और वेंटिलेटर पर मौजूद लाचार मरीज बेड से हिल तक नहीं सके. सबसे शर्मनाक बात यह थी कि अस्पताल प्रबंधन ने अपनी बदनामी के डर से फायर ब्रिगेड को काफी देर से सूचित किया. नतीजतन, धुएं के जहरीले गुबार के कारण दम घुटने से 89 गंभीर मरीजों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई.
इन सभी 5 त्रासदियों के पीछे एक ही कड़वी हकीकत छिपी है, घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और सुरक्षा नियमों की अनदेखी. चाहे वह 1997 का उपहार सिनेमा कांड हो या साल 2026 के लखनऊ और दिल्ली के ताजा हादसे, प्रशासनिक ढिलाई हर बार मासूमों की जान की दुश्मन बनती है. हर बड़े अग्निकांड के बाद जांच कमेटियां बैठती हैं, मुआवजे बांटे जाते हैं और नियमों को सख्त करने के खोखले वादे किए जाते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि समय बीतने के साथ ही इन नियमों को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. जब तक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और नियमित फायर ऑडिट जमीनी स्तर पर अनिवार्य नहीं होगा, तब तक बेगुनाह लोग यूं ही लालच और लापरवाही के शोलों में भस्म होते रहेंगे.