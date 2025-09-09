'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर...', 5 साल के बच्चे ने सीएम को लिखा भावुक कर देने वाला खत, लगाई ये गुहार
Advertisement
trendingNow12915302
Hindi Newsदेश

'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर...', 5 साल के बच्चे ने सीएम को लिखा भावुक कर देने वाला खत, लगाई ये गुहार

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाले पांच साल के ऐतिज्ह्य दास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा है. ऐतिज्ह्य अपने पिता और 80 साल के दादा के साथ रहता है और उसकी देखभाल एक आया करती है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर...', 5 साल के बच्चे ने सीएम को लिखा भावुक कर देने वाला खत, लगाई ये गुहार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाले पांच साल के ऐतिज्ह्य दास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. खत में उसने सीएम से अपनी मां को घर वापस लाने की विनती की है,  क्योंकि उनकी मां उससे बहुत दूर रह रही हैं. यहां सबसे हैरानी बात यह है कि इस खत को लेकर घर के किसी भी लोगों जरा सी भनक नहीं थी. ऐतिज्ह्य की मां स्वागता पाइन उत्तर दिनाजपुर के एक प्राइमरी स्कूल में 2021 से पढ़ाती हैं. स्कूल और उनका घर आसनसोल के बीच करीब 450 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए रोज आना-जाना मुमकिन नहीं है. ऐसे में वे वहीं रहकर अपनी ड्यूटी करती हैं.

ऐतिज्ह्य अपने पिता और 80 साल के दादा के साथ रहता है और उसकी देखभाल एक आया करती है. वहीं, स्वागता ने कहा, 'मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूं, लेकिन मेरा अपना बेटा मां के प्यार के लिए तरस रहा है. मैंने कई बार आवेदन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. हमारे बैच के सभी टीचर्स को घर से बहुत दूर स्कूल में तैनात किया गया है.' स्वागता के मुताबिक, 2021 में भर्ती हुए 16,500 प्राइमरी टीचर्स में से करीब 6,000 को कथित तौर पर उनके मूल निवास से दूर तैनात किया गया था. उन्होंने कहा, 'सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हजारों ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें दूर-दराज के इलाकों में तैनात किया गया है. प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती आमतौर पर उनके घरों के पास ही होती है. हमने तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समेत अलग-अलग विभागों को खत लिखा है.'

आसनसोल में रहती हैं टीचर स्वागता

स्वागता ने एक बार अपने बेटे को उत्तर दिनाजपुर में अपने साथ रखने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के मौसम में उनकी बीमारी (अस्थमा) ज्यादा बिगड़ गई. इसी वजह से वे एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं, जिसके बाद परिवार ने उसे आसनसोल में ही रहने का फैसला किया. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे हैरानी है कि यह विचार उनके दिमाग में कैसे आया? वह अक्सर मुझे सीएम को लेटर लिखते या अपने पति से बात करते देखते थे कि मैंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है. केवल वही मेरी मदद कर सकती हैं. शायद इसीलिए उन्होंने उन्हें खत लिखा होगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

'सबसे बड़ा अफसोस'

टीचर स्वागता ने कहा कि उन्हें सबसे बड़ा अफसोस अपने बेटे की उपलब्धियों को न देख पाने का है. उन्होंने कहा, 'उसे इतनी जल्दी बड़ा होते देखकर मेरा दिल दुखता है. मैं उसका बचपन गंवा रही हूं. मुझे पता है कि जब मैं खेल दिवस या उसके किसी स्कूल समारोह में नहीं आ पाती, तो उसे कितना दुख होता है. जब उसे बहुत दुख होता है, तो वह रोता है और मुझे बताता है कि उसे मेरी कितनी याद आती है.'

परिवार वालों को जगी उम्मीद

ऐतिज्ह्य ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'मैंने मुख्यमंत्री को एक खत लिखा है ताकि मेरी मां मेरे और करीब आ सकें. मुझे पता है कि सिर्फ ममता दीदुन (दादी) ही मेरी मां को और करीब ला सकती है. अगर मेरी मां मेरे पास वापस आती हैं, तो मैं उन्हें एक और खत लिखूंगा, जिसमें लिखूंगा कि'धोन्नोबाद (धन्यवाद), ममता दीदुन (दादी)'. वहीं, अब परिवार को उम्मीद है कि सीएम हस्तक्षेप करेंगे और स्पेशल ट्रान्सफर की इजाजत देंगे, ताकि स्वागता अपने बेटे के करीब रह सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

West BengalCM Mamata Banerjee

Trending news

'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
;