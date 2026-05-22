IMD Alert: धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर; IMD ने जारी किया नया अलर्ट

Weather Update: भीषण गर्मी के कारण भारत के कई शहर तंदूर की भट्ठी जैसे महसूस हो रहे हैं. देश के अधिकांश राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. आलम यह है कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर सभी भारत के ही हैं. इस बीच मौसम विभाग ने एक भीषण चेतावनी जारी की है.
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Weather Update: पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. देश के लगभग सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. शुक्रवार (22 मई) को हालात बेहद खराब नजर आए. आलम यह रहा कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के ही रहे. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के इलाके में सभी राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है. देश के कुछ शहरों में तो पारा सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, ओडिशा का बलांगीर शुक्रवार सुबह दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा. यहां का तापमान सुबह ही 45 डिग्री सेल्सियस को छू गया.
बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र और विदर्भ के कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तर दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बताया कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है.
आईएमडी ने यूपी,दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, विदर्भ, बिहार, ओडिशा,पंजाब के कई हिस्सों में गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की है. पिछले दिनों यूपी के बांद में तापमान में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. वहीं, रोहतक, खजुराहो, नागपुर, श्रीनगर, चंद्रपुर जैसे शहरों में भी पिछले दिनों तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब नोट किया गया.
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भीषण गर्मी का प्रकोप अब आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है. कई शहरों में दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं. लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं. देश के कई हिस्सों में दोपहर में पावर ट्रिप के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विद्युत मंत्रालय का कहना है कि पीक आवर में सप्लाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है, जिसको पूरा किया जा रहा है. अस्पतालों में भी लू की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़ रही है.
भीषण हीटवेव की चेतावनी और प्रचंड गर्मी के बीच आईएमडी ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है. लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जा रही है, इसके अलावा हल्के और सूती कपड़े पहनने की अपील मौसम विभाग ने की है. विभाग ने कहा कि आने वाले कुछ समय तक तापमान में कोई कमी दिखने की संभावना नहीं है.
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